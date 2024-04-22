Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав членов потребительского жилищно-строительного кооператива группы компаний «Дискус» при строительстве многоквартирных жилых домов в городе Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по региону.

Поводом для требования председателя послужило обращение жительницы Новосибирской области, которая в 2020 году вступила в число пайщиков, после чего в полном объеме оплатила приобретенную ею квартиру. Однако до сих пор здание не построено, приобретенные жилые помещения собственникам не предоставлены, а сроки завершения работ регулярно переносятся.

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной по нему волокиты», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Новосибирске арбитражный суд постановил взыскать с «Дискус Плюс» 1 млн рублей задолженности за капитальный ремонт. Вокруг компании продолжаются судебные тяжбы, тогда как глава компании Алексей Джулай проходит по делу о мошенничестве в связи с тем, что дома компании не были введены в эксплуатацию в обозначенный срок. В конце февраля текущего года налоговики обратились в арбитраж с требованием признать ООО «Дискус Плюс» банкротом.