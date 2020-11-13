СМИ: Задержан мэр Томска Иван Кляйн

Правоохранительные органы задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом стало известно в пятницу, 13 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Подробности и причины задержания градоначальника не уточняются. Официально эта информация также не подтверждена — дозвониться в приемную мэрии Томска «Континенту Сибирь» пока не удалось.

Иван Кляйн руководит администрацией Томска с 2013 года. До этого он был генеральным директором ОАО «Томское пиво» и депутатом Думы Томской области.

Напомним, в 2017 году мэр Томска Иван Кляйн вошёл в список самых обеспеченных государственных служащих по версии Forbes.

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