Суд оставил под стражей мэра Томска Ивана Кляйна

Томской областной суд оставил в силе решение об аресте мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судейского сообщества региона 30 ноября.

Ранее адвокаты Кляйна Лариса Шейфер и Марина Вихлянцева направили в Томский областной суд две жалобы о пересмотре меры пресечения. Однако, по итогам судебного заседания 30 ноября, решение о заключении мэра под стражу осталось в силе.

«Постановление Кировского районного суда оставлено без изменений», — цитирует агентство сотрудника пресс-службы судейского сообщества Томской области.

Сообщается, что это постановление может быть обжаловано в вышестоящие инстанции.

Напомним, мэр Томска Иван Кляйн был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий 13 ноября, в тот же день было принято решение об его аресте. На время следствия Кляйна отстранили от должности главы муниципалитета, а региональное отделение «Единой России» поставило вопрос о сохранении его членства в партии.

По версии следствия, в 2016 году Иван Кляйн способствовал незаконному обозначению в информационных системах санитарной зоны ОАО «Томское пиво», которым ранее руководил. В результате местный предприниматель не смог построить на этой территории жилые дома.

Позже следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из сотрудников «Томского пива» за махинации с землёй. Потерпевшим по этому делу выступает свидетель по делу Кляйна – предприниматель Ринат Аминов.

Кроме того, 18 ноября в полицию вызвали жену Ивана Кляйна Галину, которая сейчас является генеральным директором ОАО «Томское пиво». По словам правоохранителей, она пыталась противодействовать проведению обысков в ходе оперативно-следственных мероприятий, и у неё потребовали объяснений.

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