В Новосибирской области прорабатывается тема целесообразности и возможности дополнительного регионального контроля за подбором кандидатов на некоторые ключевые посты в администрации областного центра. Кроме того, депутаты вновь обсуждают расширение перечня чиновников, которых согласует Заксобрание.

В правительстве

В кулуарах новосибирского Заксобрания, только-только обустроившегося в несколько обновленном виде после масштабной избирательной кампании, зреет тема новых горизонтов влияния парламентариев (и представленных в ЗС элитных групп) на управление регионом. Депутаты прошлого созыва во главе со спикером Андреем Шимкивом в этом значительно продвинулись, последовательно добиваясь учета своего мнения по ряду вопросов. Два года назад диалог законодательной и исполнительной ветвей власти (к тому моменту исполнительную возглавлял Андрей Травников) привел к пересмотру списка чиновников областной администрации и правительства, которых согласуют депутаты. Актуальный перечень должностных лиц, назначение которых должны одобрить парламентарии, дает Устав Новосибирской области с корректировками от октября 2018-го: первые заместители губернатора, министры финансов и строительства, а также руководитель министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В новом созыве ЗС началась – пока неофициально – проработка почвы под возможностью добавить к этому списку главу министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области. С ноября 2018 года эту должность занимает Андрей Даниленко.

О серьезной вероятности такого сценария корреспонденту «Континента Сибирь» рассказали источники из окружения губернатора и главы регионального собрания. Но возможность подобного развития событий предвосхищают и публичные комментарии председателя Законодательного собрания Андрея Шимкива. В частности, он акцентировал внимание на итогах совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса, которое около двух недель назад провел президент РФ. В режиме видеоконференции Владимир Путин говорил о необходимости выстраивания эффективной вертикали управления в лесном комплексе и повышении качества государственного лесного надзора.

Пресс-служба Заксобрания транслирует реакцию спикера регионального парламента на слова главы государства: Шимкив держит руку на пульсе. Он выразил уверенность, что вопросы лесной отрасли останутся ключевыми в новом созыве: «Потребуется для этого ужесточить областное законодательство – мы это сделаем. Учет сделок с древесиной должен быть законным, прозрачным и подконтрольным», – отмечает председатель ЗС и подчеркивает, что «позиция и решения депутатов Законодательного Собрания по поводу работы лесохозяйственного комплекса Новосибирской области полностью отвечают требованиям президента РФ». Заметка парламентских журналистов также напоминает, что в октябре 2017 года комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям новосибирского ЗС утвердил концепцию развития лесного комплекса. Это произошло ровно через месяц после создания в недрах регионального правительства министерства природных ресурсов и экологии.

Тема пересмотра списка согласуемых Заксобранием сотрудников областного правительства еще не вышла на стадию урегулирования процедурных деталей, необходимых для ее внедрения в жизнь. Обсуждение соответствующего законопроекта комитетами Заксобрания, заключение компетентных органов на предмет соблюдения антикоррупционных нюансов обычно следуют за переговорами между законодательной и исполнительной властью Новосибирской области. Собеседники «Континента Сибирь» в руководстве региона отмечают: необходимость ускорить процесс может возникнуть разве только в ситуации, которая требует утверждения нового члена правительства – после отставки чиновника или при смене главы области.

В мэрии

Не прошло и пары месяцев, как появился законопроект, согласно которому руководителей в сфере образования Новосибирска и других муниципальных образований области будет утверждать региональное правительство. А в местных властных кругах уже обсуждают перспективы расширения полномочий области при согласовании и других чиновников городского уровня. В разговорах, например, упоминают должность куратора строительного блока – в мэрии Новосибирска этот пост занимает заместитель главы города – начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Источники «Континента Сибирь» отмечают: в обсуждениях фигурирует и «ряд других позиций».

Сложный вопрос: где кроется истинная причина очередного витка обсуждений на тему дополнительного надзора над муниципалитетом со стороны региона. С одной стороны, так, малопомалу, и скукоживается местное самоуправление, выравнивается властная вертикаль, тушится энергия конфликтов между субъектом и областным центром. Нельзя сбрасывать со счетов сложные отношения городской администрации с некоторыми застройщиками, заинтересованности отдельных лиц в подрыве консенсуса между мэром-коммунистом и губернатором-единороссом. С другой – происходящее в недрах мэрии Новосибирска дает объективные поводы для разговоров, что контроль сверху лишним не будет. В октябре в городской администрации прошли обыски в рамках расследования о банкротстве компаний после перечисления им бюджетных денег, в конце сентября силовики задержали председателя комитета рекламы и информации Дмитрия Лобыню. Структура, которую возглавлял Лобыня, кстати, находится под кураторством вице-мэра по строительству. Скандально продвигается тема утверждения генплана Новосибирска, бизнес-омбудсмен подключает прокуратуру, чтобы проверить законность сноса киосков мэрией Новосибирска. Это сводка только за последний месяц.

Расширение списка согласования областью некоторых ключевых чиновников в городской администрации – это политический вопрос. Вдохновителям подобных изменений придется проявить мастерство, чтобы убедить главу региона рискнуть его устоявшимся сотрудничеством с мэром Новосибирска. Безусловно любое сужение полномочий города в пользу области неминуемо вызовет резонанс.

Но все же меньший, чем очевидное и резкое лишение регионального центра самостоятельности, например, при отмене прямых выборов мэра. Близкие к вершине областной власти источники «Континента Сибирь» отмечают: тема сити-менеджера не своевременна, даже если бы Анатолий Локоть вдруг в течение года по той или иной причине покинул мэрский пост. Тогда как дополнительный контроль за назначением муниципальных чиновников со стороны области можно «прокачать» во вполне обозримом будущем. Готово ли к этой «ноше» само региональное правительство или Заксобрание может прийти на подмогу – это уже следующий вопрос.

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