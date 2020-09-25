Задержан председатель комитета рекламы мэрии Новосибирска

Руководитель одного из подразделений городской администрации Дмитрий Лобыня задержан.

Председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября. Эту информацию подтвердили корреспонденту «Континента Сибирь» несколько собеседников, близких к новосибирскому обкому КПРФ и из числа сотрудников городской администрации. Они ссылались на неофициальные данные из близкого круга общения.

Они не в курсе деталей произошедшего, но отмечают, что силовики были на работе и в загородном доме. Один из собеседников «КС» предположил,что речь может идти о взятке.

До самого Дмитрия Лобыни редакции дозвониться не удалось. Трубку не взял и непосредственный нынешний начальник Лобыни – вице-мэр Алексей Кондратьев. Телефон пресс-секретаря мэра Глеба Черепанова недоступен. Начальник департамента информационной политики мэрии Новосибирска Михаил Столяров отметил, что у него нет данных о произошедшем.

Коммунист Дмитрий Лобыня возглавил комитет по рекламе мэрии Новосибирска в 2017-м. В этом году он безуспешно участвовал в кампании по выборам депутатов в городской совет Новосибирска.

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