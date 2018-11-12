Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании утвердил Сергея Федорчука в должности министра образования, а Андрея Даниленко назначил и.о. министра природных ресурсов.

Распоряжения о назначении подписал губернатор Андрей Травников. Согласно документу, Сергей Федорчук, который с февраля 2018 года исполнял обязанности министра образования Новосибирской области, избавился от приставки «и.о» и стал главой Министерства образования.

Кроме того, на должность исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области назначен Андрей Даниленко. Ранее он работал заместителем руководителя Верхне-Обского Бассейнового водного управления, а также заместителем начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области.

К слову, Сергей Федорчук в 1996 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальности «История и педагогика, учитель истории, методист по воспитательной работе», а в 2007 — НГПУ по специальности «Менеджмент организации, менеджер». Свою трудовую деятельность Сергей Федорчук начинал в Новосибирске, учителем истории и обществознания. С 2004 по 2013 годы работал в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования взрослых сначала заместителем директора, а затем директором учреждения. С 2013 по 2015 годы занимал должность заместителя главы администрации Ленинского района Новосибирска. С апреля 2015 стал заместителем министра образования Новосибирской области. В 2017 его назначили на должность и.о. министра образования, науки и инновационной политики региона. А в 2018 на него было возложено исполнение обязанностей министра образования области.

Напомним, ранее «КС» писал, что 1 октября на пресс-конференции глава Новосибирской области Андрей Травников объявил о назначении Александра Дубовицкого, до последнего времени возглавлявшего министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, заместителем губернатора по развитию сельских территорий.

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