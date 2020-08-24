Муниципальных чиновников в сфере образования будет одобрять правительство Новосибирской области

Юлия Моисеева
 
Сергей Федорчук
Кандидатуры муниципальных чиновников в сфере образования будет согласовываться профильным министерством Новосибирской области. На фото - Сергей Федорчук

Министерство образования Новосибирской области подготовило законопроект, согласно которому кандидатуры муниципальных чиновников будет согласовывать правительство региона. Соответствующий документ был опубликован на сайте областного правительства. При этом уточняется, что речь идёт о чиновниках именно в сфере образования.

22 августа на сайте правительства Новосибирской области появился проект изменений к региональному закону «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области». Согласно документу, региональное правительство будет «одобрять» чиновников Новосибирска, Бердска, Оби и других городов, а также администраций районов области.

Как пояснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время очередного заседания регионального правительства, такие изменения связаны с федеральным законом №147, который вступил в силу 24 апреля 2020 года. Документ регулирует отношения между федеральной, региональной и местной властью.

Эти изменения соотносятся с поправками, внесенными  в Конституцию РФ. Согласно главному документу страны, субъекты Федерации теперь могут согласовывать кандидатуры местных чиновников в сфере образования.

Предполагается, что документ будет рассмотрен осенью на заседании нового созыва депутатов Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл первое родительское собрание в новом учебном году.

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