Борис Титов попросил прокуроров проверить законность сноса киосков мэрией Новосибирска

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился в прокуратуру Новосибирской области с просьбой проверить правомочность сноса городскими властями двух торговых павильонов. Ранее уполномоченный сообщал о достигнутом с мэрией Новосибирска компромиссе в вопросе размещения нестационарных торговых объектов (НТО).

Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ, Борис Титов попросил прокурора области Якова Хорошева организовать проверку из-за возможного нарушения части второй ст. 17.2.2. КоАП РФ (Неисполнение должностными лицами законных требований уполномоченного…). Поводом для обращения стал демонтаж двух торговых павильонов в Новосибирске. Решение о сносе одного из них ранее потребовал приостановить сам бизнес-омбудсмен, снос второго был приостановлен по решению арбитражного суда. «Тем не менее, мэрия Новосибирска снесла эти два киоска», — подчеркнули в пресс-службе уполномоченного.

Напомним, перед прошедшими выборами, в начале сентября, Борис Титов, в ходе визита в Новосибирск встретился с мэром Анатолием Локтем. Темой встречи, в том числе, стало обсуждение проблем НТО и планируемой концессии по «умным остановкам». Борис Титов и Анатолий Локоть пришли к компромиссу. Бизнес-омбудсмен согласился с необходимостью установки «умных остановок», городские власти пообещали соблюдать приоритет работающих павильонов, а в случае демонтажа предоставить компенсационные места. Борис Титов, ранее уже направлявший обращения в прокуратуру по поводу действий мэрии в отношении НТО, сказал, что не будет пользоваться в Новосибирске своим правом опротестовывать решения о сносе павильонов, которое есть у уполномоченного, и отзовет предписания.

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