В новосибирской мэрии прошли обыски по делу о злоупотреблении бюджетными средствами

В мэрии Новосибирска и квартирах чиновников прошли обыски в связи с возбужденным уголовным делом, связанным с превышением должностных полномочий: чиновники перечислили застройщикам из бюджета деньги за квартиры, после чего компании обанкротились.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Новосибирской области, уголовное дело по части третьей ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия) возбуждено в отношении бывших и действующих сотрудников мэрии. По версии следствия, с апреля по декабрь 2016 года мэрия выступила муниципальным заказчиком, заключив ряд контрактов на покупку квартир у ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент». Квартиры располагались в домах на улицах Большая и Зорге, общая сумма контрактов составила более 249 млн рублей. «Должностные лица мэрии Новосибирска, достоверно зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30 % от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты по муниципальным контрактам, незаконно перечислив на банковские счета ООО «Доступное жилье Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» полную стоимость контрактов после государственной регистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области», — говорится в сообщении СУ СК.

Позднее застройщики не выполнили свои обязательства по муниципальным контрактам, вступив в процедуру банкротства. Напомним, речь идет о жилом квартале «Новомарусино», где пострадавшими оказались более полумиллиона дольщиков. Возведение жилых домов в ЖК «Новомарусино» было приостановлено в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм. «В результате действий должностных лиц мэрии Новосибирска были причинены тяжкие последствия в виде нарушения права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, а также их действия повлекли необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 202 млн рублей», — пояснили в СУ СК. В Следственном управлении добавили, что в кабинетах и квартирах чиновников новосибирской мэрии прошли обыски, расследование уголовного дела продолжается.

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