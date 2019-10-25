Министр строительства Новосибирской области встретился с обманутыми дольщиками ж/к «Новомарусино».

25 октября министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт провел заседание с обманутыми дольщиками жилого комплекса «Новомарусино». Встреча была организована по поручению губернатора региона Андрея Травникова.

Иван Шмидт рассказал о проведении на объекте, а именно жилого дома №1, экспертного обследования для выдачи предварительной оценки состояния недостроя. Министр сообщил, что окончательное заключение специализированной экспертной организации будет получено в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Доступное жилье – Новосибирск» В. В. Варвянского при соблюдении всех процессуальных норм.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что экспертиза долгостроя в микрорайоне «Новомарусино», обманутые дольщики которого устроили голодовку перед зданием правительства региона, будет проведена за счет средств областного бюджета. В сообщении пресс-службы говорится, что правительством области ситуация в «Новомарусино» взята на особый контроль.

Жилой комплекс Новомарусино расположен на левом берегу в районе ТЭЦ-3. Строительство квартир было профинансировано мэрией. Также она выкупила 130 квартир для расселения ветхого и аварийного жилья. В планах было строительство более 100 жилых домов на площади 65 га. Застройщик, компания ООО «Доступное жилье Новосибирск», приступил к работам в 2015 году. С 2016 года стройка остановилась.

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