Компания застройщика новосибирского «Новомарусино» признана банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в компании «Доступное жилье», принадлежащей застройщику ЖК «Новомарусино» Вадиму Варвянскому и его партнеру Николаю Степанову, арестованному по делу экс-министра Михаила Абызова.

Определение опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Признать компанию Варвянского и Степанова несостоятельной ранее потребовала ПСК «Развитие», принадлежащая экс-главе Промышленно-логистического парка Николаю Башкееву. Как следует из документов дела, в 2018 и 2019 годах проектно-строительная корпорация «Развитие» и АО «Доступное жилье» заключили несколько договоров на проведение работ по устройству вертикальной планировки стройплощадки и отсыпке дороги. Заказчик так и не произвел оплату в полном объеме. В итоге «Развитие» потребовало с «Доступного жилья» около 7 млн рублей, включая долги и неустойку. Суд согласился с доводами истцов, АО «Доступное жилье» признано банкротом, введена процедура наблюдения, следующее заседание назначено на 29 декабря текущего года.

Строительная компания «Доступное жилье» с уставным капиталом в размере миллиона рублей принадлежит Вадиму Варвянскому и его бизнес-партнеру, новосибирскому застройщику Николаю Степанову, арестованному весной прошлого года в Москве по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова. Ранее суд признал банкротом еще одну компанию Вадима Варвянского, ООО «Доступное жилье Новосибирск» (ДЖН), которая строила микрорайон «Новомарусино». Напомним, возведение жилых домов в «Новоомарусино» было приостановлено в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм. В числе обманутых дольщиков оказались несколько сотен семей. Вадим Варвянский и Николай Степанов ранее занимали должности в топ-менеджменте корпорации Ru-com, председателем Совета директоров которой был Михаил Абызов. Михаил Абызов был арестован в марте 2019 года, ему вменяется хищение и вывод за рубеж 4 млрд рублей.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.