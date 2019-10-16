Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт на прошедшем в среду заседании Законодательного собрания Новосибирской области сообщил, что властям пока не удалось договориться с объявлявшими голодовку дольщиками ЖК «Новомарусино», занявшими «деструктивную позицию».

Обсуждение ситуации с домами «Новомарусино» прошло на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам регионального парламента. Несмотря на отсутствие компромисса с дольщиками, Иван Шмидт заявил, что власти региона продолжают искать пути решения проблемы жилого комплекса. «Есть план мероприятий, по которому мы работаем. По нему для дальнейших процедур по достройке домов нужно провести экспертизу их конструкций. Эту экспертизу может провести только конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве», — пояснил глава министерства. Напомним, застройщик ЖК «Новомарусино», ООО «Доступное жилье Новосибирск», был признан банкротом в конце июня текущего года по требованию ряда физлиц и юрлиц, в компании идет конкурсное производство.

По словам Ивана Шмидта, сейчас прорабатываются два варианта достройки жилья: с участием мэрии, а также федеральных и областных средств. «Мы прорабатываем вопрос в возможном субсидировании мэрией Новосибирска, чтобы не собирать деньги с людей. Пока юристы это запрещают, вопрос находится в проработке», — сказал министр. Второй вариант – заявка в Федеральный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства об участии в пилотной программе финансирования завершения строительства. До конца октября областные власти планируют оформить все документы по сотрудничеству с фондом, в этом случае 78% федеральных средств на достройку домов могут поступить уже в текущем году.

Возведение жилых домов в ЖК «Новомарусино» было приостановлено в 2017 году из-за отсутствия средств и наличия серьезных нарушений строительных норм. Изначально, жилищный комплекс был рассчитан на 10 тыс. жителей. Его возведение начали в 2013, первые малоэтажки сдали в эксплуатацию в 2014. Планировалось построить не только дома, но и собственную социальную и инженерную инфраструктуру.

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