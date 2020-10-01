Китайская компания Huawei впервые предложила финансовую поддержку аспирантам Института математики и математической геофизики СО РАН и их научным руководителям.

Речь идет об исследованиях в областях знаний, представляющих интерес для новых разработок одной из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций. Какие именно исследования, организаторы не раскрывают в силу соглашения о конфиденциальности.

В конкурсной программе смогут поучаствовать аспиранты-математики любого года обучения, показавшие значимые научные результаты или работающие в приоритетных для корпорации направлениях. В середине октября совместные комиссии институтов и компании выберут молодых ученых для оплачиваемой стажировки в бизнес-подразделениях Huawei.

Аспиранты и их научные руководители смогут получать дополнительные выплаты в размере 35 000 рублей в течение 10 месяцев.

Кроме трех институтов СО РАН стипендии Huawei уже получают студенты и аспиранты Томского госуниверситета и Новосибирского государственного технического университета.

В этом году Новосибирский исследовательский центр (НИЦ) компании Huawei в первый раз запустил программы поддержки талантливых студентов и аспирантов, обучающихся в сфере естественных наук, математики и информатики. По окончании программы, контракт китайской компании с молодыми учеными может быть продлен. Тем самым, Huawei формирует кадровый потенциал в области высоких технологий.

Напомним, что офис научно-исследовательского центра Huawei начал свою работу в июне 2019 года. Главные направления разработок Центра в Академгородке —компиляторы, математические библиотеки, параллельные вычисления, большие данные, искусственный интеллект, кибербезопасность.

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