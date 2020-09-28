Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией

Глава Алтайского края Виктор Томенко, у которого ранее была выявлена коронавирусная инфекция, продолжит лечение в стационаре – у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

Виктор Томенко госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония» в Краевую клиническую больницу в воскресенье, 27 сентября. Об этом на следующий день сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двухсторонней пневмонией в Краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.

Коронавирусную инфекцию у губернатора Алтайского края выявили 22 сентября. Томенко начал лечиться на дому и перешёл на удалённую работу.

В правительстве отметили, что сейчас тест на коронавирус у Виктора Томенко отрицательный.

По данным оперативного штаба Алтайского края по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции на 28 сентября, за последние сутки заболели 89 человек, две человека умерли, выздоровел 31 пациент. Всего коронавирусом в регионе заражены 13 635 человек, выздоровел 12 141 пациент.

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