Экс-главу «Сибсельмаша» отправили под домашний арест

Кировский районный суд Новосибирска не стал помещать в СИЗО бывшего главу новосибирского завода «Сибсельмаш» Олега Утиралова, которому инкриминируют мошенничество.

В пятницу Кировский районный суд выбрал меру пресечения задержанному 23 сентября бывшему главе «Сибсельмаша», бизнесмену Олегу Утиралову. Следователь настаивал на заключении коммерсанта под стражу, однако суд принял решение отправить бизнесмена под домашний арест. «Постановление может быть обжаловано в течение трех суток со дня его вынесения», — пояснили в Кировском районном суде.

Напомним, Олегу Утиралову вменяют нарушение части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в крупном размере). Детали уголовного дела не раскрываются. В 2016 году бывший топ-менеджер «Сибсельмаша» Олег Утиралов и руководитель ЗАО «СибТрансУголь» Андрей Шмаков были признаны виновными в мошенничестве с векселями «Сибсельмаша» и получили условный срок. В 2019-м дело уже в третий раз было пересмотрено в связи с обжалованием приговора со стороны осужденных, однако суд оставил приговор в виде условного наказания в силе.

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