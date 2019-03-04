Экс-директор новосибирского «Сибсельмаша» получил условных срок за подложные векселя

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших директоров ОАО «НПО «Сибсельмаш» Олега Утиралова и ЗАО «СибТрансУголь» Андрея Шмакова, подозреваемых в мошенничестве.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибисркой области, суд признал 58-летнего директора ОАО «НПО «Сибсельмаш» Олега Утиралова и 53-летнего руководителя ЗАО «СибТрансУголь» Андрея Шмакова виновными в совершении мошенничества, а именно приобретении права на чужое имущество путем обмана в особо крупном размере.

Суд установил, что Олег Утиралов и Андрей Шмаков с июля 2011 по октябрь 2012 года изготовили подложные векселя, якобы выпущенные ОАО «НПО «Сибсельмаш», взяв за основу оригинальные бланки предприятия. К ним Олег Утиралов имел доступ в период нахождения в должности генерального директора компании.

После этого, предприниматели передали поддельные документы с соответствующим заявлением в арбитражный суд Новосибирской области. На основании подложных векселей, а также показаний Утиралова и Шмакова суд летом 2013 года удовлетворил заявление ООО «Сибстрой» о включении требования в размере свыше 105 млн рублей в реестр требований кредиторов акционерного общества.

В итоге, бизнесмены незаконно приобрели право на имущество ОАО «НПО «Сибсельмаш» на общую сумму более 105 млн рублей.

Суд назначил Олегу Утиралову и Андрею Шмакову наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, и обязал каждого выплатить штрафом 500 тыс рублей.

Напомним, Октябрьский районный суд рассматривал данное уголовное дело в третий раз. В 2016 году ведомство признало их виновными в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Тогда Утиралов был приговорен к трем годам восьми месяцам лишения свободы условно, а Шмаков — к 3,5 годам условно. Обоим был назначен испытательный срок в два года.

После вынесения обвинительного приговора в первой инстанции в 2016 году осужденные обжаловали приговор, апелляционная инстанция отменила его и направила дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении в том же суде в 2018 году предприниматели были оправданы за отсутствием состава преступления, однако гособвинение обжаловало приговор.

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