Экс-глава «Сибсельмаша» задержан в Новосибирске

В Новосибирске задержан экс-гендиректор «Сибсельмаша», бизнесмен Олег Утиралов. Ему вменяют мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска, накануне в ходе заседания прокурор потребовал избрать Олегу Утиралову меру пресечения в виде заключения под стражу на трое суток. Суд ходатайство удовлетворил. Олегу Утиралову вменяют нарушение части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в крупном размере). Детали уголовного дела в суде не раскрывают. «Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — отметили в суде.

Это не первое уголовное дело, фигурантом которого становится бывший топ-менеджер новосибирского завода «Сибсельмаш». Напомним, в конце 2016 года он и руководитель ЗАО «СибТрансУголь» Андрей Шмаков были признаны виновными в мошенничестве с векселями «Сибсельмаша» и получил условный срок. В 2019-м дело уже в третий раз было пересмотрено судомь в связи с обжалованием приговора со стороны осужденных, однако оставил приговор в виде условного наказания в силе.

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