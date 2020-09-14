Член фракции «Единая Россия» в городском Совете депутатов КИРИЛЛ ПОКРОВСКИЙ рассуждает о переменах по итогам выборов в Новосибирской области и о том, как они отразятся на формате принятия решений, в том числе, по принципиальным для партии большинства вопросам.

– Мне пока сложно комментировать произошедшее. Таких итогов выборов в Новосибирске, очевидно, большинство участников процесса не ждали. Например, мне трудно понять избирателя, который голосует за фактически виртуального кандидата, поддержанного «Умным голосованием». Некоторые из предложенных этим проектом выдвиженцев не знают, где их округа находятся, физически там не были.

Вероятно, в очередной раз мы увидели, что такое «протестное голосование». Проиграли опытнейшие депутаты. Не прошел в Совет депутатов Сергей Моисеев, серьезно отстал от кандидата коалиции Александр Фельдбуш. Проиграли председатели комиссий – Валерий Черных, Дмитрий Дамаев, Игорь Салов. Честно скажу, Игоря Салова нам будет не хватать в горсовете, он мог бескомпромиссно и жестко выразить позицию – свою или фракционную. Если бы Евгений Яковенко уступил территорию 19-летнему парню, был бы скандал.

Считаю, что коллеги из КПРФ потерпели солидное поражение, потеряли достаточно перспективных депутатов.

Очевидно: по итогам прошедших выборов в Новосибирске мы получили новый формат городского Совета депутатов. Начинается политика, будут формироваться межфракционные союзы по ряду тем. Принципиальные для «Единой России» вопросы провести будет сложнее. Для принятия некоторых из них требуется две трети голосов горсовета. Раньше фракция ЕР насчитывала 33 из 50 депутатов. Сейчас от ЕР избрано 23 кандидата. По городу результат «Единой России» трудно назвать удовлетворительным. Но мы рассчитываем, что к нам примкнут некоторые самовыдвиженцы.

Убежден: исполнительной власти будет сложнее контактировать с новым составом Совета депутатов. Возможны серьезные конфронтации. Открыт вопрос по председателям комиссий, по заместителям. Очевидно, что ЕР и КПРФ, как фракции большинства, будут претендовать на посты вице-спикеров. Но и ЛДПР сформирует полноценное депутатское объединение и сможет заявить претензии на кресло заместителя председателя. В Совет депутатов избрано достаточно много независимых кандидатов, среди них в том числе представители коалиции, их союзники. Они также могут организовать свою группу.

В Заксобрании ситуация для ЕР более стабильна. Районы области традиционно поддерживают партию власти. На сельских территориях работают мастодонты региональной политики, уважаемые люди. ЕР подобрала хорошую «тройку», у губернатора достаточно устойчивый рейтинг, что тоже немаловажно.

Областной центр же всегда отличался протестными настроениями, здесь уже много лет ни одна из политических сил не получала тотальной поддержки. К тому же коалиция проводила свои эксперименты в пределах Новосибирска, Заксобрание осталось за чертой интересов этих ребят.

В целом, в любом случае, ЕР количественно остается партией большинства в Новосибирске и Новосибирской области. Дальше – будем работать.

В Совете депутатов Новосибирска 50 одномандатных мест. В прошлом созыве во фракции «Единой России» состояли 33 депутата. По итогам прошедших выборов в горсовет избраны 23 кандидата от ЕР. В партии рассчитывают увеличить численность фракции за счет самовыдвиженцев. По информации «Континента Сибирь», речь идет об экс-министре региональной политики Андрее Гудовском, Александре Савельеве, который в прошлом созыве состоял во фракции «Справедливая Россия». Также к объединению единороссов собирается примкнуть новичок в горсовете Лилия Гончарова. Группа коммунистов в прошлом созыве состояла из 13 депутатов, после исключения Дениса Плотникова стало 12. По итогам голосования 11-13 сентября 2020 КПРФ получила 8 мандатов. У выдвиженцев ЛДПР 4 победы, к их фракции вероятно примкнет самовыдвиженец Евгений Прохоров. По одному мандату получили «Зеленые» и «Родина». Удачно выборы прошли для 13 самовыдвиженцев. В Заксобрание Новосибирской области, по предварительным данным областной избирательной комиссии, шесть партий преодолели пятипроцентный барьер. «Единая Россия» набрала 38,15%, КПРФ – 16,66%, ЛДПР – 13,61%, «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, «Партия пенсионеров» — 5,68%. В региональный парламент прошли 27 одномандатников от «Единой России», шестеро – от КПРФ, двое – от «Родины. Также избраны трое самовыдвиженцев. Со всеми тремя ведутся переговоры о том, чтобы они примкнули к фракции «Единая Россия». Так, возможно, в группе единороссов окажется до 47 человек. В прошлом созыве было 49. В КПРФ было 6 одномандатников и 11 списочников.

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