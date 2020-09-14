Новый состав регионального парламента озвучили в Новосибирской области

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской комиссии Ольга Благо озвучила результаты выборов в Законодательное собрание региона, которые прошли с 11 по 13 сентября.

Как сообщила Ольга Благо на пресс-конференции в ТАСС 13 сентября, пятипроцентный барьер при распределении голосов в Законодательное собрание региона преодолели всего шесть партий.

«Единая Россия» набрала 38,15%, КПРФ – 16,66%, ЛДПР – 13,61%, «Новые люди» — 6,99%, «Справедливая Россия» — 6,5%, «Партия пенсионеров» — 5,68%. У «Единой России» в Заксобрании 27 мандатов, у КПРФ – 6, у партии «Родина» — 2, у самовыдвиженцев – 3.

Голоса в пользу остальных партий распределились следующим образом: партия «Родина» — 3,28%, «Зелёные» — 2,66%, «За правду» — 1,95%, «Партия роста» — 1,37%.

На момент публикации итоги голосования в Совет депутатов Новосибирска не подведены, так как, по словам Ольги Благо, на одном из избирательных округов ещё идёт заседание избиркома. Однако по предварительным подсчётам известно, что у «Единой России» в горсовете 22 мандата, у ЛДПР – 4, у КПРФ – 8, у партии «Зелёных» и партии «Родина» — по одному мандату, у самовыдвиженцев – 14.

Ранее сообщалось о предварительном партийном составе новосибирского Заксобрания.

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