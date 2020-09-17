Председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству Совета депутатов Новосибирска 6-го созыва ИГОРЬ САЛОВ рассказал «Континенту Сибирь» о причинах своего поражения на выборах 13 сентября и поделился, чем планирует заняться после окончания работы в действующем созыве.

– Я оцениваю свой результат на выборах как ужасно и непредсказуемо для меня низкий. На предыдущих выборах 5 лет назад я набрал в свою пользу 4 тысячи голосов. В этот раз примерно в три раза меньше.

Но это не только результат деструктивной деятельности моих оппонентов — это я оставляю на их совести. Я вижу в этом плохое качество работы – своей лично и моей команды. Вижу свидетельство того, что мне не удалось решить многие городские проблемы, основная из которых – дефицитный бюджет.

Ни Совет депутатов, ни мэрия, как исполнительный орган, не смогли выполнить многие взятые на себя задачи. Естественно, когда проходят выборы депутатов – виноваты во всем депутаты. И здесь я разделяю ответственность на 100%! У меня нет ни оправданий, ни уважительных причин.

А что население? Всё то же самое: низкая явка и удивление после выборов. Люди проснулись со словами: «Господи, это кого же тут навыбирали?!». В первую очередь, это вопрос к себе и всем, кто не пришел на выборы.

Считаю, главная причина моего результата – я не смог мобилизовать своих сторонников, хотя у меня их достаточно. По моей оценке, ровно половина тех, кто меня поддерживал, просто не пришли на выборы: ни 11-го, ни 12-го, ни 13-го сентября. Они не пришли, будучи уверенными в моей победе.

Сейчас мне многие пишут: «Ну как же это могло произойти?!». Да, это могло произойти, и это произошло. При этом я очень огорчен, что подвел людей, которые все-таки пришли на участок и проголосовали за меня.

Но никакой трагедии! Для меня это урок, жизненный этап. Я отработал депутатом три созыва, сделал за это время очень многое, а то, что я сделать не успел, пускай продолжают новые избранники. Считаю, что не обладаю никакими исключительными способностями и уверен, что другие смогут — по крайней мере, попытаются — решить эти проблемы в такой же динамике, в тех же планах. Так говорит закон: не важно, кто собирал наказы – следить за их исполнением будет тот, кто избран.

Что касается дальнейших планов, я получил несколько предложений. Не могу раскрыть все, но, скорее всего, буду работать в сфере защиты законных прав и интересов предпринимателей. Теперь, вероятно, это будет связано с работой общественных организаций. Поэтому если будут поступать предложения в этом направлении, я намерен их рассматривать.

Рассматриваю ли возможность вернуться к депутатской работе в будущем? Не думал об этом. Для начала нужно сменить формат деятельности. Вполне может случиться, что мне понравится та новая роль, которая мне сейчас уготована.

При этом, я намерен продолжать взаимодействовать со всеми ветвями власти. У меня осталось очень много друзей, сохранились очень хорошие отношения с однопартийцами, единомышленниками, которые прошли и в городской совет, и в законодательное собрание.

Коллегам из горсовета в сегодняшней ситуации могу пожелать одно: терпения, терпения и еще раз терпения!

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