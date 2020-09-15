Секретарь Новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов оценил итоги выборов 13 сентября и предостерег горсовет от скандалов и выяснения отношений.

– Результат выборов в городском совете Новосибирска был достаточно прогнозируемым и объективным. Все понимали, что появилась социальная группа достаточно молодых людей, от 18 до 35 лет, которые очень деятельны и ориентированы на новации. Сам возраст диктует это. Поэтому, когда «Новые люди», «За Правду» и «Зеленые» о себе заявили и стали проявлять себя более серьезно, стало понятно, какое это будет иметь значение для выборов в Новосибирске.

Мы пытались работать со своим электоратом. Со своей стороны «Единая Россия» старалась что-то сделать. Но результат получился тот, который имеем. При этом наши итоги несравнимы, например, с Томской областью. Там сторонники того, чье имя я даже не хочу называть, фактически взяли контроль над местной думой.

Перед выборами лично я провел 53 заседания кадровой комиссии, общался с замечательными кандидатами от КПРФ. У меня душа радовалась, насколько это отличные люди. Конечно, я им всем желал победы, и это было бы справедливо. Ведь они работали самоотверженно, часто с ограниченным ресурсом. Но, к сожалению, многие не прошли эти выборы.

Несмотря на это, у КПРФ тоже достаточно серьезное обновление. Хоть мы и потеряли количественно, как в шахматах, но совершенно не проиграли качественно. У нас избрались хорошие профессионалы, которые досконально знают вопросы, находящиеся в зоне своей компетенции, и будут не только реализовывать в конкретных комитетах программу партии, но и профессионально там работать.

Почему же Законодательному собранию, в отличие от горсовета, удалось сохранить стабильность? Да просто это совсем другой уровень – уровень государственной власти региона, который приравнивать к муниципалитету совершенно невозможно. Там работа была другая – она не видна журналистам и избирателям, но она дала результат.

Я думаю, что теперь горсовету потребуется время, чтобы себя структурировать и определиться с характером работы. Ведь потери здесь очень велики. Например, председатель бюджетной комиссии Валерий Черных, который не вошел в новый состав горсовета. Да и целый ряд других депутатов, причем без привязки к нашей партии. Найти им достойную замену будет очень непросто.

Но самое главное, я считаю, не пуститься во все тяжкие и не концентрироваться на скандалах. Это вполне возможный вариант, который допускать для нашего города никак нельзя! Понятно, что мэр и депутаты КПРФ, а также, как я надеюсь, депутаты от «Единой России», которые прошли в горсовет, трезво оценивают ситуацию и будут стараться не потерять конструктивную рабочую повестку.

С другой стороны, очень рассчитываю, что те новые люди, которые избрались и прошли эту конкурентную кампанию, смогут себе сказать: «Черт побери, я столько сил потратил. Теперь надо дать результат, чтобы почувствовать, что я не напрасно получил свой мандат». Я на это рассчитываю. Думаю, что так и произойдет. Иначе ситуация обернется против новосибирцев и их реальных интересов. Тут, знаете, нужно выбирать одно из двух: либо развлекаться и скандалить, либо работать, чтобы иметь хорошие хозяйственные результаты и поднимать город на достойный уровень. Думаю, эти аргументы достаточно убедительны.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.