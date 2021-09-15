Защищено: В Новосибирске учредили новый турнир по дворовому мини-футболу

Андрей Сегеда
 
Общее фото участников и организаторов турнира по дворовому мини-футболу
Общее фото участников и организаторов турнира по дворовому мини-футболу "Чистая Слобода"

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