Новый многоэтажный жилой дом появится в Ленинском районе Новосибирска

Многоэтажный жилой дом возведут в Ленинском районе Новосибирска в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП). Общая площадь жилых помещений в здании составит не менее 13 тыс. квадратных метров.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации МИП «Многоквартирный многоэтажный дом по улице Титова в Ленинском районе города Новосибирска».

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Новосибирской области. Землю получит ООО «Специализированный застройщик ДСК КПД-Газстрой». Согласно документу, компании предоставят земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:42761, площадью 11 462 кв. м. в Ленинском районе Новосибирска вблизи остановки общественного транспорта «Поселок Южный» и жилого дома «Одесса».

Застройщик возведет на земельном участке многоквартирный дом, общая площадь жилых помещений в котором составит не менее 13,3 тыс. кв. м.,. Из них не менее 493,14 кв. м. (но не менее 3,7% от площади помещений) компания передаст в собственность обманутым дольщикам.

Срок реализации проекта составляет три года. Завершить строительно-монтажные работы и ввести объект строительства в эксплуатацию компания должна в 2024-2025 годы, передать жилые помещения гражданам необходимо в 2024 году.

Компания в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта также должна внести не менее 16 млн рублей на завершение строительства жилого дома на улице Невельского в Ленинском районе Новосибирска и еще 16 млн рублей на возведение долгостроя на улице 1-ая Родниковая 24/2 стр. в Октябрьском районе города.

ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» входит в ГК «КПД-Газстрой». По данным сайта компании, ГК «КПД-Газстрой» занималась, в частности, строительством микрорайона «Чистая Слобода», ЖК «Тайгинский парк», ЖД «Одесса».

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске возведут новый жилмассив на участке площадью 100 тыс. кв. м. в рамках масштабного инвестпроекта.