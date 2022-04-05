Проблемы старейшего долгостроя Новосибирска решатся за счет реализации нового масштабного инвестпроекта

Проблемы старейшего долгостроя региона — дома по ул. Связистов, д. 13/1 в Новосибирске — будут решены благодаря масштабному инвестиционному проекту (МИП). Распоряжение о реализации нового МИПа подписано губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

Напомним, в Новосибирске планируется строительство нового жилмассива на участке площадью 100 тыс. кв. м. в Калининском районе города. Реализацией масштабного инвестиционного проекта займется входящее в ГК «Союз» ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» — для строительства новой недвижимости организации предоставили участок в аренду без проведения торгов.

Общая площадь жилых помещений многоэтажных домов в рамках МИПа составит не менее 100 тыс. кв.м., из них 2,5 тыс. кв. м. компания передаст в собственность обманутых дольщиков, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Кроме того, организация направит 175 млн рублей на решение проблем дольщиков долгостроя по улице Связистов, 13/1 в Ленинском районе Новосибирска.

Как сообщил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков, дом по улице Связистов 13/1 является одним из старейших долгостроев в регионе, его строительство началось еще в 2006 году. Достраивать объект, по данным и.о. министра, нецелесообразно — готовность дома составляет всего 10%, в связи было принято решение о выкупе долей у граждан, а также предоставлении им жилых помещений в рамках МИПов.

Средства на указанные цели будут привлечены с двух масштабных инвестиционных проектов. Так, один МИП, инициатор которого ООО СК «ВИРА-Строй», позволит привлечь 41 млн рублей, второй — с ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» — еще 175 млн рублей. Таким образом будут решены проблемы 314 дольщиков.

«Механизм МИПов разработан в Новосибирской области несколько лет назад, за это время он уже доказал свою эффективность — сегодня в регионе в разной стадии действует 31 масштабный инвестпроект. Мы набрали очень высокие обороты. Застройщики охотно выступают инициаторами новых проектов, понимая, что это возможность получить земельные участки под строительство без торгов, при этом помогая региону в решении важнейшей проблемы — обманутых дольщиков. По реализации уже заключенных проектов инициаторами МИП будет передано более 30 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Кроме того, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,8 млрд рублей», — отметил Алексей Колмаков.

В прошлом году с применением различных мер господдержки в регионе были решены проблемы 23 долгостроев. Как сообщает пресс-служба облправительства, в планах текущего года — не снижать указанную планку. Для этого заключаются новые МИПы, применяются механизмы федерального ППК «Фонд» и другое.