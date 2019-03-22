«ВИРА-Строй» без торгов получит участок земли для строительства многоэтажек в Новосибирске

Мэрия Новосибирска без торгов предоставит компании «ВИРА-Строй» участок земли для возведения трех многоэтажек в Кировском районе. В обмен фирма должна передать часть квартир из этих домов в пользу обманутых дольщиков.

Согласно распоряжению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, размещенного на официальном сайте правительства НСО, мэрия города должна предоставить компании «ВИРА-Строй» в аренду без торгов земельный участок площадью 45,8 тыс кв м, расположенный в Кировском районе на ул. Бородина.

В свою очередь, строительная организация должна возвести на этом месте три многоквартирных жилых домов общей площадью не менее 30 тыс кв м с трансформаторной подстанцией. При этом, 1,5 тыс кв м жилых помещений фирма обязана передать в собственность обманутым дольщикам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков Новосибирской области.

Срок реализации проекта составляет пять лет, разрешение на строительство должно быть получено уже в 2019, а ввести в эксплуатацию дома необходимо с 2021-2023 годы.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» писал, что депутаты заксобрания Новосибирской области приняли законопроект, благодаря которому застройщик может получить землю под строительство без торгов, но взамен обязан выделить муниципалитету квартиры для расселения людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

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