Дольщики еще семи долгостроев Новосибирской области получат компенсации за жилье

Порядка 750 дольщиков семи долгостроев Новосибирской области получат компенсации за недостроенное жилье.

Проблемы еще семи долгостроев Новосибирской области будут решены с применением механизма публично‑правовой компании «Фонд развития территорий» (ППК «Фонд»). Такое решение принято Наблюдательным советом компании. Компенсации за свое недостроенное жилье получат порядка 750 дольщиков нашего региона, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

По словам исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, благодаря механизму ППК «Фонд» в регионе решаются проблемы 17 незавершенных домов. Так, восемь проблемных объектов планируется достроить до конца 2023 года, дольщикам четырех долгостроев уже выплачены компенсации, еще по пяти домам такое решение было принято в январе 2022 года — выплаты буду осуществлены в ближайшее время. Теперь список пополнится еще 7 объектами.

«Механизм ППК «Фонд» сегодня очень мощная мера государственной поддержки. В нашем регионе таким образом решается вопрос 24 проблемных объектов — это более 2 600 дольщиков. В ППК «Фонд» направлены ходатайства в отношении еще двух десятков долгостроев региона. Всего на эти цели в бюджете Новосибирской области на 2021-2023 годы заложено более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за три года составит 5,4 млрд рублей», — сообщил Алексей Колмаков.

Уточняется, что в список внесли два дома ООО «Авантаж» на ул. Связистов, 147 под номерами 10 и 15, три дома ООО НСК «Девелопмент» на ул. Зорге, 279 стр., первую очередь долгостроя ООО «Интерпоток» на ул. Дуси Ковальчук, 242 и дом №4 ООО «Виакон» «Проект Радуга» на ул. Волховская, 37 стр.

Вопросы решения проблем дольщиков находятся на контроле министерства строительства региона.

Напомним, ранее в Новосибирске объявили конкурс на завершение одного из долгостроев микрорайона «Закаменский» Октябрьского района. В 2014 году в отношении руководства застройщика дома было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.