30 млн рублей направят на завершение двух долгостроев в Новосибирске

Новый масштабный инвестиционный проект (МИП) позволит завершить строительство двух крупных долгостроев Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона. На их возведение направят 30 млн рублей.

В Новосибирской области началась реализация еще одного масштабного инвестиционного проекта, благодаря которому планируется завершение строительства двух крупных долгостроев — домов по ул. Галущака, 15 и ул. Есенина, 65.

«Инициатором нового масштабного инвестиционного проекта выступает ООО «СЗ «Союз-Инвест»». По условиям МИПа он обязуется передать в собственность обманутых дольщиков не менее 258 кв. м жилых помещений. Кроме того, в рамках МИП будут направлены 30 млн рублей на достройку домов по ул. Галущака, 15 ул. Есенина, 65. Оба объекта находятся в стадии завершения строительства», — уточняется в сообщении.

Масштабные инвестиционные проекты — мера господдержки, которая позволяет привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков действующих проверенных застройщиков. Они выделяют средства на возведение проблемных объектов и квадратные метры дольщикам. Взамен им предоставляется участок без проведения торгов под строительство многоквартирных домов. Так, ООО «СЗ «Союз-Инвест»» предоставят участок для строительства многоквартирных домов по ул. Беловежская в Кировском районе Новосибирска.

Реализация каждого МИПа находится на особом контроле министерства строительства Новосибирской области. По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, с начала 2021 года губернатором Новосибирской области было подписано 8 распоряжений о реализации МИПов, всего в регионе в разной стадии действует 26 проектов, еще 5 масштабных инвестиционных проектов готовятся к реализации.

По итогу реализации всех проектов инициаторами МИП будет передано более 23,5 тысяч кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также, благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1 млрд 365 млн рублей.

Рассмотрение масштабных инвестпроектов, как одного из наиболее эффективных способов решения вопроса обманутых дольщиков, осуществляется специально созданной комиссией под руководством первого заместителя председателя правительств Новосибирской области Владимир Знаткова. В состав комиссии входят члены областного правительства, представители депутатского корпуса Законодательного собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, как выросли цены за квадратный метр жилья в Новосибирске за год. Средняя стоимость «квадрата» в новостройках мегаполиса повысилась на 16%, на вторичном рынке — на 8%.