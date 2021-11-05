Барнаульский застройщик получит землю без торгов под строительство дома в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников порекомендовал предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов под реализацию масштабного инвестиционного проекта (МИП) в Новосибирске. Землю получит ООО «Специализированный застройщик „Союз-Инвест“».

Распоряжение губернатора Новосибирской области о масштабном инвестиционном проекте «Многоквартирный жилой дом по улице Беловежская в городе Новосибирске» опубликовано на сайте облправительства 3 ноября.

Согласно документу, ООО «Специализированный застройщик „Союз-Инвест“» получит земельный участок ориентировочной площадью 5,7 тыс. кв.м. без проведения торгов в районе площади Сибиряков-Гвардейцев под строительство многоквартирного дома.

Срок реализации проекта составит 10 лет. За этот строк на участке должны возвести здание общей жилой площадью не менее 10,3 тыс. кв.м. Уточняется, что не менее 2,5% от планируемой к строительству площади жилых помещений передадут в собственность обманутым дольщикам региона.

Отметим, компания должна вложить средства на завершение строительства нескольких домов-долгостроев. Организация направит 15 млн рублей в строительство жилого дома на ул. Есенина, 65 в Дзержинском районе Новосибирска, более 12 млн рублей — на долгострой на ул. Галущака, 15 в Заельцовском районе города, а также свыше 2,9 млн рублей — на завершение строительства дома на ул. Герцена, 1/1 в Кировском районе Новосибирска.

Напомним, в середине октября стало известно, что ООО «Специализированный застройщик „Союз-Инвест“» реализует масштабный инвестиционный проект на земельном участке по улице Николая Сотникова в Кировском районе Новосибирска площадью 12 тыс. кв. м. В 2019 году компания также сообщила о планах реализовать МИП по строительству жилого комплекса «Новый горизонт» на левом берегу города.

ООО «Специализированный застройщик „Союз-Инвест“» зарегистрировано в 2014 году. Учредителем компании, по данным ЕГРЮЛ, является ООО «Главалтайстрой», которым руководит известный барнаульский бизнесмен и сын почетного строителя РФ Владимира Отмашкина Сергей Отмашкин.