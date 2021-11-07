Эксперты рассказали, как выросли цены за «квадрат» жилья в Новосибирске

В Новосибирскстате назвали цены на жильё разных категорий за квадратный метр в третьем квартале 2021 года. За год средняя стоимость «квадрата» в новостройках мегаполиса повысилась на 16%, а на вторичном рынке – на 8%.

Как сообщили в Новосибирскстате, по итогам третьего квартала 2021 года стоимость квадратного метра в новостройке составила 72 196 руб., впервые превысив рубеж в 70 тыс. руб. Во втором квартале этот показатель составлял 69 965 руб., а в третьем квартале прошлого года – 59 696 руб., что на 16,13% меньше, чем сейчас.

На вторичном рынке жилья квадратный метр в третьем квартале 2021 года стоит 64 440 руб., что по сравнению с прошлогодним показателем больше на 8,85%.

Жильё категории «низкого качества», согласно последним данным, в среднем оценивается в 51 240 руб. за «квадрат». Квадратный метр в жилье «улучшенного качества» стоит 78 083 руб., в «элитных» квартирах на вторичном рынке – от 112 603 руб., а в новостройках «высокого класса» — от 139 922 руб.

Напомним, в октябре в Новосибирске выставлялся на продажу пентхаус в стиле эпохи Возрождения.