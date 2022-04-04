Новый жилмассив на 100 тыс. кв. метров возведут в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска запланировано строительство многоквартирных домов на участке площадью 100 тыс. кв. м. Новая недвижимость появится в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рекомендовал мэрии Новосибирска предоставить земельный участок в аренду без проведения торгов для реализации МИП «Многоквартирные жилые дома по улице Краузе в городе Новосибирске». Землю получит ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест».

Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона. Согласно документу, застройщику будет предоставлен земельный участок с кадастровым номером 54:35:041005:2062 площадью 100 тыс. кв.м. на улице Тюленина, з/у 31 под строительство новой жилой недвижимости. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость участка составляет 119 857 050 рублей.

Отмечается, что компания-застройщик возведет на участке многоэтажные дома, общая площадь жилых помещений в которых должна составлять не менее 100 тыс. кв. м. Уточняется, что из них не менее 2,5 тыс. кв. м. жилых помещений организация передаст в собственность обманутым дольщикам.

Срок реализации проекта составляет 10 лет, завершить строительно-монтажные работы и ввести дома в эксплуатацию необходимо в период с 2024 по 2031 год. Срок передачи жилых помещений гражданам — 2024 год, но не позднее трех лет с даты заключения договора аренды земельного участка.

Кроме того, в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта застройщик передаст не менее 175 млн рублей на завершение долгостроя по улице Связистов, 13/1 в Ленинском районе Новосибирска.

ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест»» также занимается реализацией МИПа по строительству жилого дома по улице Беловежская в Новосибирске. Организация также возводит дом по улице Николая Сотникова в рамках масштабного инвестиционного проекта.

Компания входит в ГК «Союз». По данным сайта группы, в список ее проектов входят, в частности, ЖК «Акварельный» и ЖД «Олимпийский». По данным Rusprofile, директором ООО «Специализированный застройщик «Союз-Инвест»» является Александр Романюк, учредителем — ООО «Главалтайстрой» (50% доли последнего принадлежат известному барнаульскому бизнесмену и сыну почетного строителя РФ Владимира Отмашкина Сергею Отмашкину).