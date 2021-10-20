Полмиллиарда рублей привлекут инвестпроекты на возведение долгостроев Новосибирской области

Шесть масштабных инвестиционных проектов (МИП) готовятся к реализации в Новосибирской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

С помощью новых масштабных инвестиционных проектов будут решены проблемы семи долгостроев региона. По словам заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, реализация данных проектов позволит привлечь на достройку проблемных объектов региона более 521,5 млн рублей.

Эти средства будут направлены на решение проблем семи долгостроев. В частности, таких сложных, как дом № 16 в микрорайоне «Закаменский», долгострои по ул. Связистов, 13/1, ул. Галащука, 15, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, по ул. Есенина, 65 и других. Кроме того, по условиям этих шести МИПов обманутым дольщикам будет передано более 7 тыс. кв. м жилых помещений.

Масштабные инвестиционные проекты — мера господдержки, которая позволяет привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков действующих проверенных застройщиков. Они выделяют средства на возведение проблемных объектов и квадратные метры собственникам. Взамен им предоставляется участок без проведения торгов под строительство многоквартирных домов.

Разработка и реализация масштабных инвестпроектов, как один из наиболее эффективных способов решения вопроса обманутых дольщиков, находится на особом контроле губернатора Новосибирской области. Рассмотрение каждого МИПа осуществляется специально созданной комиссией, в состав которой входят члены областного правительства, представители депутатского корпуса Законодательного Собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.

«Механизм МИПов — уникальный инструмент, разработанный в Новосибирской области, он уже доказал свою эффективность. Сегодня в регионе уже действует 25 проектов. По мере их реализации инициаторами МИП будет передано более 23 тыс. кв. м. жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1 млрд 335 млн рублей. Более 20 долгостроев региона планируется достраивать именно благодаря МИПам», — сказал Алексей Колмаков.

Напомним, с начала 2021 года в Новосибирской области восемь долгостроев получили разрешение на ввод в эксплуатацию. До конца года в регионе планируется сдать еще несколько объектов.