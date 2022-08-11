В развивающемся микрорайоне левобережья в Новосибирске приступили к строительству ливневки

В Новосибирске приступили к реализации масштабного проекта по строительству ливневого коллектора по ул. Порт-Артурской до очистных сооружений для жилмассивов «Чистая Слобода» и «Ереснинский» в Ленинском районе Новосибирска. Коллектор обеспечит сбор дождевых и талых вод с крупных магистралей города: улиц Титова, Станционной и прилегающих к ним территорий, к тому же строительство коллектора — это ещё один шаг в реализации проекта «Городская электричка». Побывавший на месте строительства мэр Новосибирска Анатолий Локоть 9 августа проконтролировал ход работ и рассказал о необходимости этого коллектора.

Как отметил градоначальник, муниципалитет уже несколько лет решает проблему транспортной доступности микрорайона «Чистая Слобода», в частности, построив продолжение ул. Титова до пересечения с ул. Порт-Артурской. В планах строить улицу и дальше — до остановочной платформы железнодорожного транспорта «Пригородный простор». Таким образом, ул. Титова станет частью большого проекта «Городская электричка». Но прежде чем приступить к этой задаче, необходимо построить полноценный коллектор, который будет отводить поверхностные стоки в очистные сооружения.

Строительство коллектора началось в июле 2022 года и ведется в рамках федеральной программы, его бюджет составил около 147 млн рублей. Общая протяженность коллектора – 589,5 м, диаметр – 900 мм. Строящийся коллектор соединит в одну систему ливневую канализацию микрорайонов «Чистая Слобода» и «Ереснинский». Он будет выводить дождевые и талые воды на очистные сооружения перед тем, как они будут попадать в озеро Южное.

По словам мэра, район «Чистая Слобода» активно развивается сейчас. «Одно время были вопросы, связанные здесь с транспортной доступностью, и мы решили его строительством новой магистрали по ул. Титова, где ранее дороги просто не было, была только заболоченная местность. Сейчас по ул. Порт-Артурской и Титова дорога практически построена, и мы планируем строить эту магистраль и дальше. Более того, этот следующий участок – часть большого проекта «Городская электричка». Здесь будет одна из остановок и подразумевается, что ул. Титова будет выходить на одну из платформ этой электрички. Но чтобы строить ул. Титова есть один сдерживающий фактор – отсутствие полноценного коллектора, который бы позволял не только забирать воду, но и очищать её перед тем, как она будет сбрасываться в озеро Южное. Этот проект рассчитан на 2 года, то есть окончание предусмотрено в следующем, 2023 году», — пояснил мэр города.

Он уточнил, что уже сейчас рабочие подрядной организации положили одну трубу по ул. Порт-Артурской и вскоре положат еще одну.

«Подрядчик берет на себя обязательства закончить работы по строительству коллектора раньше срока — до конца текущего года. Это позволит приступать к дальнейшему развитию транспортно-дорожной сети в этом микрорайоне в следующем году. Это архиважно, потому что район растет. Когда мы заканчивали участок ул. Титова, домов здесь не было, было только чистое поле, заросшее травой, а сейчас строятся новые дома и вопросы транспортной доступности для горожан крайне важны. Поэтому будем продолжать строить ул. Титова до остановки железной дороги, где будет проходить «Городская электричка»», — отметил Анатолий Локоть, добавив, что в планах реализовать еще один важный проект – переход через ул. Станционная, где предполагается двухуровневая развязка — именно в этом направлении уже сегодня ведутся проектные работы.

Он также подчеркнул, что к реализации этих проектов можно будет приступить только после того, как закончится строительство непосредственно самого коллектора и очистных сооружений.

Рассказывая о проводимых работах, исполнительный директор ООО «Сибстропроект» Юрий Шабусов отметил, что реализуемый проект, безусловно, сложный из-за наличия высоких грунтовых вод, которые затрудняют производство работ.

«Тем не менее, мы ведем мероприятия по понижению вод. Думаю, у нас все получится, поскольку имеется богатый опыт таких работ: мы на рынке уже больше 17 лет и это наше основное направление работ – горизонтальное бурение. Сейчас мы делаем самый тяжелый участок и в дальнейшем, когда трубу смонтируем и засыпем, то грунтовая вода, будет поступать в новый коллектор с ул. Титова вдоль Порт-Артурской. Далее она дойдет до очистных сооружений, которые проектируются сегодня, а очищенная вода будет сбрасываться уже в озеро. То есть расчет делается на то, что вода будет собираться со всего массива, и воды здесь очень много», — добавил он.

Юрий Шубусов пояснил, что сейчас уже проектируются локальные очистные сооружения, которые будут предназначены именно для очистки вод строящегося коллектора.

«Раньше, после дождя вода здесь оставалась на поверхности очень долго, не уходила в землю. И все стройки, что здесь шли столкнулись с этой серьезной проблемой. Отвод ливневых вод позволит заметно понизить общий уровень воды, грунтовых вод и соответственно позволит развивать эти территории дальше», — отметил он.

Добавим, что строительство локальных очистных сооружений и развитие сетей ливневой канализации на левом берегу Новосибирска, как отмечают в мэрии, очень серьезное и важное направление для города. Оно позволит в дальнейшем сделать новые микрорайоны более доступными с точки зрения транспорта и удобства проживания для горожан.