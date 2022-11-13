В новосибирском мини-футбольном клубе «Сибиряк» назвали причину отстранения главного тренера

Главный тренер новосибирского профессионального мини-футбольного клуба (ПМФК) «Сибиряк» Александр Черкасов отстранён от работы из-за низких результатов работы команды, сообщили в пресс-службе клуба.

От работы с командой новосибирского мини-футбольного клуба также отстранён помощник главного тренера Юрий Бутрин, сообщили в ПМФК «Сибирь».

Причиной решения в клубе назвали неудовлетворительное качество игры и низкие спортивные результаты, которые команда продемонстрировала под руководством Черкасов и Бутрина. В текущем сезоне «Сибиряк» прошёл в российскую Суперлигу, однако в каждой из семи игр потерпел поражение.

«Мы приносим извинения нашим болельщикам за показанную игру и результат, выражаем готовность приложить максимум усилий и стараний для скорейшего исправления ситуации, а также благодарим Александра Черкасова и Юрия Бутрина за сотрудничество», — отметили в ПМФК «Сибиряк» в субботу.

Отметим, что в матче 12 ноября, где «Сибиряк» сразился с санкт-петербургским «Кристаллом», новосибирцы потерпели поражение со счётом 1:5 в пользу соперника. Непосредственно перед игрой команду тренировали Николай Лупашкин и Сергей Покотыло.

Напомним, в сентябре также сменилось руководство командой футбольного клуба «Новосибирск». На должность главного тренера вместо Александра Поддубского был назначен Александр Ерохин.