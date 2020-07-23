Срочное и во многих случаях жизненно необходимое развертывание многими компаниями дистанционных услуг как для себя, так и для клиентов резко увеличило спрос на «облачные» решения в первой половине 2020 года. Причем рост наблюдался по всем направлениям, в том числе в государственных организациях и крупных корпорациях, которые уже давно используют «облачные» технологии. В том, что по этому поводу думают участники рынка и какие оценки сложившейся ситуации они дают, разобрался «Континент Сибирь».

«Удаленщики поневоле» как главный драйвер — или же нет

По прогнозам агентства TMT Consulting, к концу 2020 года на фоне кризисных изменений экономики объем рынка публичных облачных услуг в России вырастет на 27% и составит 93 млрд рублей.

В 2019 году основные тенденции рынка, по оценке аналитиков TMT, оставались теми же самыми, что и годом ранее: консолидация крупных игроков, рост за счет расширения ассортимента и более активная реализация политики импортозамещения в части потребления ИТ-решений, в том числе по «облачной» модели. В начале 2020 года рост несколько снизился, но «облачный» сегмент по-прежнему развивался быстрее ИТ-отрасли в целом. Самый мощный толчок, что логично, дал рынку коронавирус.

Этот тезис подтверждают и сами участники рынка. Так, по словам руководителя группы регионального развития департамента «облачных» технологий группы компаний Softline Владимира Егорычева, весной 2020 года темпы продаж компании почти вдвое опередили запланированные ранее. «Если обычно средний прирост показателей компании в «облачном» направлении в Сибири ежегодно составляет порядка 40%, то весенние показатели оказались на 46% выше аналогичных показателей прошлого года», — комментирует он. По его словам, многие заказчики отмечают, что кризисная ситуация позволила им в полной мере оценить преимущества «облаков». Поэтому пандемия стала еще одним фактором, стимулирующим рост рынка в долгосрочной перспективе. Даже после полного возвращения в офлайн бизнес продолжит миграцию в «облако», уверен собеседник «КС».

Заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Александр Бойкиня оценивает рост рынка ЦОД до начала пандемии и карантина в 20–25% в год, но с апреля, по его словам, сразу по многим направлениям наблюдается рост интереса к «облачным» мощностям. В частности, по «Ростелекому» объем услуг ЦОД относительно первого квартала вырос более чем в два раза. За первое полугодие объемы 2019 года уже превышены.

«Пандемия ускорила цифровизацию бизнеса, — констатирует директор по развитию услуг Selectel Александр Тугов. — Мы видим по нашим заказчикам, что рост потребления «облачных» сервисов теми, кто вырос в условиях кризиса, перекрывает сокращение объемов у тех, кто от него пострадал». Наиболее резкий рост, по его оценке, показали сервисы для организации совместной работы в удаленном режиме. По итогам первого квартала «облачная» выручка компании выросла почти на 50% относительно того же периода в 2019 году. По прогнозам Александра Тугова, хотя нельзя исключать отложенных негативных эффектов, в целом по рынку в компании ожидают сохранения тенденции роста на 20–25% в год.

Впрочем, некоторые собеседники «КС» считают, что рост «облачного» сегмента в период пандемии вызван не только вынужденным переходом на удаленную работу, но и возросшими потребностями бизнеса в гибких и отказоустойчивых решениях. Такой позиции придерживается директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions Леонид Аникин. По его мнению, самоизоляция сотрудников как драйвер себя уже исчерпала — многие организации вернулись в офисы, но от использования «облачных» сервисов не отказались: немало компаний этой весной избавились от предубеждений по отношению к дистанционной работе. Другие по-прежнему работают удаленно, и все средства для этого у них уже есть. Всего, по оценке Mail.ru Cloud, спрос на услуги их «облачной» платформы вырос на 20% в апреле и на 15% в мае.

«Таким вопросом, как развитие ИТ-инфраструктуры, бизнес занимается системно: план обновления и бюджет инвестирования готовятся и согласовываются заранее, поэтому о каком-то значительном росте «облачного» рынка говорить пока рано, мы увидим его чуть позже», — считает директор по развитию бизнеса в регионе «Сибирь и Дальний Восток» компании Axoft Алексей Какунин. По его мнению, крупные компании с уже сложившейся ИТ-инфраструктурой заранее были готовы к уходу на удаленный режим. А те, кто не был к этому готов, часто сталкивались с более крупными проблемами: сохранение клиентуры, персонала, оптимизации расходов и удержание компании на плаву. В такой ситуации если владельцы бизнеса и задумывались о модернизации ИТ-структуры, то это были в основном «спасательные круги», без чего работа в удаленном режиме была невозможна. И ключевым фактором в таком случае чаще всего становилась цена. В то же время есть примеры и того, что запланированные на 2020 год «цифровые» модернизации пришлось отложить на более спокойное время — то есть расходы бизнеса на ИТ в «коронакризис» не всегда менялись в большую сторону.

Мог ли COVID стать антидрайвером для «облаков»?

«Континент Сибирь» уже не раз называл ИТ в целом и «облачный» сегмент в частности как одну из наиболее востребованных в условиях пандемии отраслей. Но может ли динамика спроса на какие-то их сервисы оказаться в итоге отрицательной? Возможных причин этому две: сворачивание запланированных ранее модернизаций весной (для сокращения расходов) и выход из самоизоляции летом (спасательный инструмент свою работу выполнил, его можно убрать).

«Да, падение есть, и на нас это тоже отразилось, — комментирует директор корпоративного управления «Электронный город Бизнес» (ООО «Новотелеком») Сергей Титков. — В первый месяц самоизоляции малый и средний бизнес просто перестал работать, и наши услуги оказались не нужны ни при каких условиях. Были и другие компании, которые не хотели сдаваться, — им мы предлагали различные решения: от многократного увеличения пропускного трафика до организации удаленных рабочих мест». На сегодня, по его оценке, цифровой рынок еще не компенсировал весеннее падение, и на его восстановление уйдет от двух до трех лет. Но возврата к старой докризисной модели ждать не стоит — это будет скорее волна реструктуризаций разного уровня. «Управленцы многое поняли и вынесли уроки из данного периода. Бизнес будет менять модели взаимодействия со своим конечным клиентом, благодаря в том числе и «облачным» технологиям», — резюмирует он.

В «Манго Телеком» не прогнозируют движения назад из-за возвращения в офисы. Причин тому две. «Во-первых, у многих компаний, которые обращались с задачей просто перевести сотрудников на удаленку, опыта использования «облачных» решений такого класса прежде не было, но теперь они их опробовали, оценили и в будущем не захотят от этого отказываться. Во-вторых, в крупных компаниях возвращение в офисы будет проходить постепенно, и сейчас они строят некие гибридные, переходные модели организации труда, где часть сотрудников остается на удаленке, — высказывается руководитель макрорегиона Сибирь и Дальний Восток компании «Манго Телеком» Владимир Лобченко. — Для полноценной работы в такой конфигурации тоже нужны виртуальные АТС, объединенные с аппаратными, нужны видеоконференции, нужен корпоративный месседжинг и так далее».

Владимир Егорычев отметил, что некоторые заказчики в первом полугодии действительно были вынуждены серьезно сократить потребление виртуальных мощностей или отказаться от него в связи с временной приостановкой работы на период самоизоляции. «Но эта ситуация стала еще одним подтверждением гибкости «облаков»: их пользователи в нерабочий период смогли существенно сократить операционные расходы, и сегодня многие из них постепенно возвращаются к прежним объемам потребления мощностей», — добавил он.

Иначе смотрят на ситуацию компании, работающие с госсектором. «Наша специализация — разработка программного обеспечения для государства, и я могу констатировать, что когда все началось, деловая активность наших заказчиков действительно снизилась, — признает генеральный директор «AT Consulting Восток» Владимир Высоцкий. — Но мы обратили внимание на то, чем они стали заниматься, и поняли, что все борются с коронавирусом. В итоге разработку ПО в традиционных проектах мы компенсировали разработкой другого ПО, которое было актуально в период пандемии. В сумме всех плюсов и минусов работы стало больше».

Железо против софта — кто быстрее и кто больше?

По оценке TMT, весь «облачный» рынок в России на начало 2020 года делится между «софтом» и «хардом» в пропорциях примерно 2 к 1 в пользу «софта» или SaaS, чья доля составляет около 63%. На «хард» или IaaS приходится около 33%, и за последний год уровень конкуренции на этом направлении сильно возрос.

Зато по темпам роста «железное» направление оказалось впереди: за 2019 год рынок IaaS вырос на 38%, до 23 млрд рублей. «Усилению динамики здесь способствовало активное продвижение услуг ряда крупных игроков, обладающих широкими инвестиционными возможностями, необходимой ИКТ-инфраструктурой и компетенциями», — говорится в отчете TMT Consulting. Ключевыми участниками рынка по выручке от IaaS аналитики называют экосистему #CloudMTS, «Ростелеком» и Dataline — суммарная доля этих трех компаний составляет 35%.

Активный рост в сегменте IaaS подтверждает и прогноз агентства IDC, согласно которому на фоне общего сокращения затрат на ИТ на 2,7% облачный рынок вырастет на 5,3%, во многом за счет IaaS. «Высшая школа экономики использовала IaaS решения для масштабирования системы дистанционного обучения — это помогло вузам по всей России, в том числе в Сибири, не останавливать образовательный процесс во время пандемии», — приводит пример Леонид Аникин.

«Программный» сегмент, или SaaS, в 2019 году вырос на 26%, до 46 млрд рублей. Главными драйверами аналитики TMT назвали ЭДО («облачная» бухгалтерия, сервисы для налоговой отчет и прочие услуги по документообороту), а также телефонию и виртуальные call-центры. В 2020 году в этот список добавилось офисное ПО для «удаленщиков». В тройку лидеров «софт-облачников» аналитики включили «СКБ Контур», Softline и «Манго Телеком».

«Последние несколько лет пальму первенства по темпам прироста удерживает сегмент SaaS, который лидирует как с точки зрения объема на «облачном» рынке, так и по количеству новых сервисов, — комментирует данную оценку Владимир Егорычев. — От классической схемы покупки софта и оборудования ее отличает отсутствие капитальных затрат на приобретение лицензий и «железа», оплата производится помесячно и зависит от объема потребляемых услуг, что позволяет гибко управлять количеством предоставляемых рабочих мест». Наиболее востребованные SaaS-сервисы, по его оценке, — корпоративная почта, CRM, аудио- и видеоконференции.

Между тем, Softline выделил еще один ключевой драйвер, актуальный в первую очередь для Сибири и Дальнего Востока. По итогам 2019 финансового года, завершившегося в апреле 2020 года, в двух восточных федеральных округах на первом месте в «облачном» рынке оказались сервисы аренды оборудования или HaaS. Их доля составила почти 50% от общего объема продаж. «Этот факт можно объяснить нехваткой в регионах коммерческих дата-центров, — делает вывод Владимир Егорычев. — В период пандемии резко возрос интерес к созданию виртуальной инфраструктуры для дистанционной работы: аренде удаленных рабочих столов и вычислительных мощностей. Спрос на эти услуги вырос почти втрое».

«Мы бы выделили два самых активно растущих сегмента, — продолжает Владимир Лобченко. — Наиболее актуальных в сложившейся обстановке. Первый — это инструменты оценки и контроля качества работы персонала. Например, по сравнению с началом года практически двукратно выросли продажи речевой аналитики. Компаниям нужно было убедиться, что с переходом на удаленку не страдает качество обслуживания, что продавцы, общаясь с клиентами, действуют в точности так, как планировалось. Второй сегмент — интеграции. Например, когда крупные компании переходили на удаленку, основной вопрос был не столько в том, как технически обеспечить прием звонков по рабочим телефонам из дома, сколько во взаимодействии с определенными бизнес-приложениями. Все это нужно было связать воедино».

«Мир после COVID» — какое место в нем займут «облака»

Годового прироста в 30% и более (как в 2018–2019 годах), по мнению аналитиков TMT Consulting, в ближайшие годы ожидать не стоит. Среднегодовой темп прироста в пятилетней перспективе они оценивают в 22%: к 2024 году объем рынка «облаков» увеличится более чем в 2,5 раза и достигнет 198 млрд рублей.

Основным сегментом рынка публичных «облачных» услуг, по их мнению, останется SaaS, чья доля составит ориентировочно 60%. Темпы прироста IaaS ожидаются выше среднерыночных, и через пять лет этот сегмент с учетом новых драйверов и сохранения приоритета задач «Цифровой экономики» увеличится в три раза.

«Облачный» рынок в России и СФО уже несколько лет показывает планомерный рост, и распространение пандемии оказалось новым драйвером для его развития», — комментирует Владимир Егорычев. По его мнению, сибирские компании продолжат миграцию в «облако» и после снятия ограничений: «Технических препятствий этому нет уже давно, при этом, столкнувшись с необходимостью оперативной перестройки ИТ-инфраструктуры, многие организации смогли преодолеть и психологический барьер».

Отвечая на вопрос, как будут развиваться «облака» после коронавируса, Алексей Какунин предлагает обратиться к примеру Китая, который этот этап уже прошел: «У нас есть отличная возможность перенять их успешный опыт по использованию «облаков» для малого и среднего бизнеса. Согласно анонсам крупнейшего провайдера Alibaba Cloud, большинство малых и средних компаний этой страны начали активно использовать «облака» вместо on premise-решений в посткоронавирусное время». Подтверждает этот тезис и тот факт, что Alibaba Cloud сейчас нанимает 5000 новых сотрудников в связи с возросшим спросом на их сервисы.

В целом ситуацию, сложившуюся в экономике в прошедшем полугодии, нельзя назвать иначе как форс-мажор, который подтвердил востребованность эластичной «облачной» модели с точки зрения оптимизации затрат — в первую очередь, за счет капитальных издержек. Причем повлиял даже сильнее, чем предыдущие финансовые «ямы», сопровождавшиеся ростом цен на импортные комплектующие. В этот раз необходимость в дистанционных каналах работы и коммуникации стала в буквальном смысле вопросом жизни и смерти. И этот эффект, скорее всего, будет влиять на «облачную» отрасль еще долго после того, как «коронакризис» останется позади.

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