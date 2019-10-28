По данным агентства International Data Corporation (IDC) и аналитиков корпорации Microsoft, спрос на «облачные» сервисы для бизнеса в России продолжает устойчивый рост. Это обусловлено тем, что «облака» помогают компаниям ускорить бизнес-процессы, вместе с тем снижая капитальные затраты. Не стал исключением и новосибирский рынок.

Совсем немного до миллиарда

По оценке IDC, объем российского рынка частных и публичных «облачных» сервисов вырос в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 24,8% и достиг 804 млн долларов, в 2019 году этот показатель может вырасти еще на 23,6% — до 994 млн долларов. То есть приблизится к психологической отметке в миллиард.

Основной вклад в этот «почти-миллиард» вносит категория SaaS, или аренда приложений в «облаке». Ее доля в сегменте публичных «облаков» составляет почти 60%. На аренду инфраструктуры (IaaS) приходится почти 30% прибыли отрасли. Оставшиеся 10% — это «платформа как сервис» или PaaS — предоставление платформы для разработки и развертывания вычислений.

Аналитики IDC считают, что в ближайшие годы доля PaaS будет расти — она уже увеличилась по итогам 2018 года на 2,6%. Драйвер роста — необходимость перевода затрат из капитальных (CAPEX) в операционные (OPEX).

«В любой компании есть профильные и непрофильные функции, — продолжает генеральный директор Desktop.Rent Иван Пирожков. — Профильные функции компании связаны с ее продуктом и клиентами и приносят прибыль, непрофильные функции касаются поддержки бизнеса и жизненно необходимы, но не приносят компании прибыль, а расходы на них составляют до 50%.

Тренд на вывод непрофильных функций (ИТ, бухгалтерия и другие) в «облако» существует уже более десяти лет. А сегодня компании начали выводить туда и профильные функции — например, канал продаж онлайн. Переход функций компаний в «облака» связан с тем, что в эпоху цифровой экономики бизнес, чтобы выжить, обязан быть мобильным и гибким, необходимо мгновенно всем управлять — это залог конкурентоспособности».

«Клиент может приобрести и настроить виртуальную инфраструктуру любого масштаба через автоматизированную панель управления, а потом внести в нее любые изменения — вплоть до полного отказа от услуг без необходимости связываться с представителями провайдера, без предварительных уведомлений. При этом оплата производится за фактически использованные ресурсы с почасовой тарификацией, — говорит генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала. — «Облачные» сервисы позволяют клиенту сократить время настройки своих систем на несколько недель или даже месяцев, это позволяет эффективно обрабатывать сезонный спрос. На короткий период времени клиент может резко нарастить объем вычислительных ресурсов для обработки возросшего объема задач, а потом немедленно отказаться от избыточных ресурсов, как только пик активности будет пройден».

«До начала пользования PaaS-сервисами «облачного» провайдера мы размещали софт и данные на виртуальных машинах, жестко привязанных к собственному оборудованию. Это создавало нам как разработчикам определенные сложности: у нас не было актуальной тестовой среды, нам требовалось время на развертывание рабочего окружения, а конфигурация продакшена зачастую не совпадала с девелоперской и тестовыми средами. Но самое главное — риск длительной паузы в передаче данных при выходе из строя оборудования, — вспоминает технический директор систем мониторинга транспорта OMNICOMM Александр Изюмский. — От перехода к сервисам провайдера я уже вижу ряд преимуществ.

Во-первых, любой сотрудник — менеджер продукта, разработчик или тестировщик — работает с единой конфигурацией модуля или сервиса. В случае любых обновлений все участники процесса используют актуальную версию продукта. Во-вторых, весь процесс развертывания системы для нового сотрудника занимает всего несколько минут, и мы экономим ценное время IT-специалистов. В итоге мы повышаем скорость и стабильность работы всей платформы, что важно для конечных пользователей, и в два раза ускоряем срок разработки новых сервисов».

Кому это надо

Спрос на «облачные» сервисы растет как у малого, так и у крупного бизнеса — причины и задачи разные, но решение у них одно. Малому бизнесу ни к чему взваливать все технические издержки на себя, да и крупному тоже невыгодно вкладывать деньги в собственные вычислительные мощности. Это можно сравнить с постройкой собственной электростанции ради того, чтобы не платить за электричество. Компания, для которой данный вид деятельности является основным, все равно сделает это и лучше, и дешевле — в первую очередь за счет глубокой экспертизы и масштаба работы.

В среднем, по оценке участников рынка, при переходе на «облачные» сервисы компании сокращают свои ежемесячные затраты на ИТ на 25–30%, и получают возможность выводить свои новые продукты на рынок быстрее.

«Облака», как и любая другая система, нужны для определенных целей, и перед тем как покупать «облачные» системы или переносить что-то в «облако», стоит задуматься, для чего это нужно и что это даст, — рассуждает директор компании SkySoft Дмитрий Нор. — Конкретный пример реальной пользы «облаков» — они помогут сэкономить средства или сделать более удобным использование ИТ-инфраструктуры предприятия».

То есть первый приходящий на ум образ потребителя «облачных» сервисов — это молодое предприятие, которое еще только раскручивается и не может тратить деньги на свое оборудование и специалистов. Поэтому и предпочитает арендовать «облако». Либо малый бизнес, которому для дальнейшего роста нужна, например, полноценная CRM-система, на покупку которой опять же нет средств. Но оказывается, круг потребителей «облака» гораздо шире.

По данным Softline, больше всего «облачных» решений в Сибири потребляют ретейлеры и финансовый сектор: в целом на две эти отрасли приходится почти половина всех продаж. В компании отмечают, что для таких заказчиков, как магазины, склады, оптовые базы, всегда важен ритм бизнеса, у них очень высококонкурентный рынок — и любые решения, повышающие маржинальность, очень востребованы. Ретейлеры всегда самые первые опробуют на себе все новые решения и готовы полностью уходить в «облака».

А вот те же финансисты еще не слишком охотно выносят в «облако» критически важные приложения. Промышленные предприятия пока не слишком активно идут в «облака», зато ИТ-компании подключаются очень активно. Стоит отметить, что большинство филиалов московских компаний уже «идут в облака» — поскольку закупка «облачных» сервисов у «федералов» идет централизованно, что также говорит об актуальности услуги.

Пространство и время

«Облачные» решения востребованы и крупным бизнесом тоже. Для него «облака» — это прежде всего возможность быть гибким, быстрее запускать новые проекты и четко реагировать на изменения.

К примеру, «облака» минимум на 3–4 месяца ускоряют time-to-market. Экономия времени происходит за счет упрощения процесса закупок и отсутствия потребности в доставке, физической установке и наладке оборудования. Так поступил один из крупных банков из топ-50 в России по величине активов, который одной из своих ключевых «фишек» обозначил доступные, удобные и, главное, актуальные цифровые клиентские сервисы. Банк перенес свои вычислительные мощности на «облачную» платформу МТС, получив возможность гибко управлять виртуальной средой разработки, быстро разворачивать тестовые среды и работать одновременно над несколькими ИТ-проектами. В результате, по оценке банка, запуск новых клиентских приложений ускорился минимум на 30%. Кроме того, перенос в «облако» тестовых сред для разработки новых продуктов позволил банку быстрее внедрять цифровые интерфейсы и развивать каналы продаж, в том числе удаленного самообслуживания.

Очень большую актуальность «облака» сохраняют для территориально распределенных компаний. «Даже если у таких компаний есть своя инфраструктура, им при выходе в новый регион дешевле отдать это направление на аутсорсинг, чем везти туда собственных специалистов, — говорит Дмитрий Нор. — А вот аутсорсинговая компания, напротив, может обслуживать заказчика из другого региона, у нее нет границ».

Такая задача встала перед крупным пищевым холдингом, входящим в топ-100 крупнейших частных компаний России в рейтинге Forbes. У него возникла потребность в реализации нестандартной схемы резервирования собственных информационных систем.

Для выполнения этой задачи компания воспользовалась «облачными» сервисами #CloudMTS, получив в полноценное управление вычислительные мощности на базе дата-центров МТС в Сибири и на Дальнем Востоке. Это позволило разместить продакшен-сервера на территориально распределенных внешних площадках, а также настроить катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру с учетом имеющихся у компании требований по резервированию и восстановлению данных.

Еще один пример — у одного из крупных российских производителей бутилированной воды возникла необходимость оперативно развернуть ИТ-инфраструктуру под специализированную базу данных, предназначенную для подготовки отчетов и бизнес-аналитики (Data Warehouse). В результате использования «облачных» технологий МТС компания решила поставленную задачу, а также получила опыт, который готова активно тиражировать.

Кроме того, крупные зарубежные компании, работая в России, сталкиваются с требованиями законодательства о наличии инфраструктуры на территории России, и услуги крупного «облачного» провайдера — простой и удобный способ их удовлетворить. Впрочем, отечественные компании также имеют серьезный стимул для перехода в «облако» — требования о защите персональных данных клиентов, которые с каждым годом становятся все жестче.

Все от одного поставщика

Для провайдера услуг логичное направление развития — предложить бурно развивающемуся рынку решения и продукты, которые будут востребованы самыми разными клиентами. Поскольку «облачный» рынок, как уже было сказано выше, продолжает расти и не собирается останавливаться, в нем все более активно участвуют не только старые игроки — операторы дата-центров, системные интеграторы, но и другие крупные компании, в первую очередь операторы связи. Из «крупняка» наиболее активно в этом направлении работает МТС — за последний год оператор не только развивал собственные ресурсы, но и приобретал уже существующие: так, год назад МТС купила один из крупнейших ЦОДов, а в начале 2019 года стала собственником одного из главных IaaS-провайдеров страны «ИТ-Град». В контур сделки также вошел 1cloud — онлайн-сервис для небольших компаний и стартапов. То есть в распоряжении провайдера оказалась цифровая экосистема, удовлетворяющая потребности самых разных компаний: от совсем небольших до очень крупных.

«Смысл нашей экосистемы в том, чтобы каждый бизнес мог найти то, что ему нужно, — говорит директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — Это принцип «одного окна», где есть как Интернет вещей, искусственный интеллект, Big Data, так и решения информационной безопасности, «облачные» сервисы и, конечно же, услуги связи. Наша сеть является базой для развития цифрового бизнеса компании. Этот принцип формирования ИТ-экосистемы — основа стратегии развития МТС до 2021 года».

Главным преимуществом такого подхода, по мнению экспертов, можно считать пресловутый принцип «одного окна». Самые разные свои ИТ-потребности клиент может решить, обходясь услугами одного сервис-провайдера. Это иллюстрирует и статистика. По итогам только I квартала 2019 года провайдеру #CloudMTS удалось увеличить выручку от «облачных» услуг по Новосибирску в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных вырос в семь с половиной раз.

Интересно, что в Новосибирске «облака» наиболее востребованы в ретейле (включая интернет-магазины) и дистрибьюторских сетях.

Доля таких предприятий в общем объеме проектов #CloudМТS составляет порядка 45%. Еще 25% портфеля провайдера в Новосибирске приходится на сферу производства. На финансовый сектор и сферу услуг приходится по 20%. Подавляющее большинство (более 80%) клиентов провайдера пользуются комплексом услуг оператора, куда входят также мобильная связь и data-сервисы МТС.

Востребованы «облака» и в государственном секторе. Так, Федеральному центру нейрохирургии в Новосибирске, где работает свыше 200 специалистов-медиков, потребовалось дополнительное резервирование важных узлов ИТ-системы. Основной акцент был сделан на функциональные возможности «облачной» площадки и на качестве техподдержки услуги.

В результате центр резервировал все критически важные ИТ-компоненты в «облаке» МТС, а обслуживание «железной» инфраструктуры полностью легло на плечи провайдера. То есть клиент ушел от затрат на настройку, сервис, обслуживание, ФОТ, снизились траты на обновление ПО и поддержку ИТ. Очевидно, что в дальнейшем потенциал госсектора, с точки зрения внедрения «облачных» решений, будет расти.

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