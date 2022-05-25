Бизнес Новосибирска в 2,4 раза увеличил спрос на российские облака

МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы в Новосибирском регионе. С начала года объем хранения и обработки данных в облаке #CloudMTS вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно с этим количество пользователей хранилища #CloudMTS в регионе выросло на 30%.

«Сегодня бизнесу важно найти новые точки опоры, и отечественные облачные сервисы — наиболее экономичная и быстрая альтернатива хранению данных на зарубежных площадках. Активно растет число заявок как от уже существующих, так и от новых клиентов на миграцию данных и ИТ-систем с различных зарубежных облачных площадок в Россию, — сообщил директор Новосибирского филиала МТС Александр Соловенчук. — Мы понимаем, как это актуально для предприятий, и помогаем перенести критически важную для бизнес-процессов информацию и инфраструктуру в российские ЦОДы».

Среди компаний региона, которые предпочли российские облачные решения — лидируют банки, производственные компании и ИТ-разработчики. Облачные услуги выбирают также дилеры техники специального назначения, продуктовые ритейлеры и эко-маркеты.

При этом новосибирские компании наиболее активно использовали облачные IaaS-решения (инфраструктура как сервис), доля которых превышает 70 процентов контрактов #CloudМТS. Компании Новосибирского региона арендовали вычислительные ресурсы и переносили в облако как поддерживающие, так и критически важные функции без остановки сервисов: клиентские онлайн-порталы, корпоративные сервисы (почту, ERP/CRM-системы), системы управления базами данных и многое другое.