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На базе гостиницы «Турист» в Новосибирске будет создан медицинский кластер, и арендаторы уже есть
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Какие изменения ожидаются в Центральном парке Новосибирска?
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Партия прямой демократии готовит кандидатов в Новосибирской области
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Андрей Гончаров рассказал, возобновят ли в ближайшее время работу новосибирские фитнес-центры
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За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заразились ещё 119 человек
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В Новосибирской области председателя потребительского кооператива обвиняют в хищении 11 млн бюджетных средств
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Глава сибирского региона снова попал в ТОП-3 рейтинга активности в INSTAGRAM
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Андрей Травников принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
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Новосибирские коммунисты сформировали список кандидатов на выборы
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Андрей Травников поручил готовить школы к началу учебного года 1 сентября в очном режиме
Академик, бывший ректор НГУ, председатель совета по развитию ННЦ
Академик, экс-председатель СО РАН
Коммерческий директор AT Consulting Восток
Директор PARUS medical resort & SPA
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