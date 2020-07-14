14 Июль, Вторник

16:08

В Новосибирской области планируется открыть первый фермерский рынок

15:05

На базе гостиницы «Турист» в Новосибирске будет создан медицинский кластер, и арендаторы уже есть

13:31

Какие изменения ожидаются в Центральном парке Новосибирска?

13:16

Партия прямой демократии готовит кандидатов в Новосибирской области

12:38

Андрей Гончаров рассказал, возобновят ли в ближайшее время работу новосибирские фитнес-центры

12:12

За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заразились ещё 119 человек

11:52

В Новосибирской области председателя потребительского кооператива обвиняют в хищении 11 млн бюджетных средств

11:21

Глава сибирского региона снова попал в ТОП-3 рейтинга активности в INSTAGRAM

13 Июль, Понедельник

17:49

Рабочая группа при минпромторге провела рейд по новосибирским «наливайкам»

16:59

Андрей Травников принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

16:21

Новосибирский Биотехнопарк подвел итоги работы

14:58

В Новосибирске снесли пристройку к кинотеатру «Пионер»

13:57

Глава Новосибирской области поручил улучшить позиции региона в национальном инвестиционном рейтинге

12:55

Новосибирские коммунисты сформировали список кандидатов на выборы

12:22

Андрей Травников поручил готовить школы к началу учебного года 1 сентября в очном режиме