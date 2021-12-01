01 Декабрь, Среда

21:49

Более 400 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом за сутки

21:13

Новые территориальные бренды помогут развитию экономики Новосибирской области

19:41

Министр строительства Новосибирской области покидает свой пост

18:57

Площадка для представителей науки и бизнеса появится в Новосибирске в рамках Дней Швейцарии

18:13

Ипподромскую магистраль вновь не откроют из-за строительства четвёртого моста в Новосибирске

17:49

На строительстве ледовой арены в Новосибирске начался монтаж наружных площадок для холодильного оборудования

17:06

Новосибирский губернатор рассказал, когда откроют движение по четвёртому мосту через Обь

16:01

Стало известно, когда в Новосибирской области появится коллективный иммунитет к COVID-19

16:00

Андрей Травников ответил на вопросы новосибирцев во время прямой линии в соцсетях

15:05

Третий год подряд число новых случаев ВИЧ-инфекции в Новосибирской области снижается

14:59

Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в РФ прибыла в Новосибирск

13:09

Территорию Военного городка под Новосибирском планируют продать до конца года

12:40

ТОП-5 материалов ноября

11:34

Коронавирусные ограничения смягчили и продлили в Томской области

10:08

Экс-главе Новосибирского облсуда Римме Шатовкиной утвердили обвинение

9:02

Новосибирская сеть по продаже авто с пробегом открывает салон во Владивостоке

30 Ноябрь, Вторник

22:06

Одно из «ковидных» ограничений снимают в Красноярском крае