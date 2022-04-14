МТС проведет в Новосибирске конференцию о рынке облачных услуг

#CloudMTS и ИД «Коммерсант» 19 апреля 2022 года в Новосибирске проведут конференцию «Как подготовить ИТ-инфраструктуру к высоким нагрузкам». Разговор пойдет о цифровой трансформации бизнеса — с предпринимателями обсудят ключевые тенденции на рынке облачных услуг, эксперты расскажут о наиболее востребованных у бизнеса продуктах и перспективах развития облачных сервисов.

Облака сегодня — один из самых быстроразвивающихся сегментов IT-рынка. Доказательство тому — регулярно растущий спрос на инфраструктуру удаленных рабочих мест, видеоконференцсвязь и электронный документооборот. Бизнесу сегодня оказалось намного выгоднее и быстрее перевести все свои процессы в облака, нежели наращивать собственные вычислительные мощности. Благодаря облачным решениям предприятия сумели выстроить непрерывные бизнес-процессы в условиях изоляции и избежать невосполнимых потерь.

Конференция станет площадкой, на которой топ-менеджеры новосибирских компаний и эксперты IT-рынка в формате прямого диалога обсудят технологическую сторону бизнеса и эффективные способы управления изменениями. Эксперты #CloudMTS поделятся реальными примерами минимизации рисков упущенной прибыли, опытом нахождения готовых решений для бизнеса, расскажут, на какие облачные сервисы стоит обратить особое внимание, а также познакомят с такими продуктами сетевого облачного хранилища, как «1C Хостинг», IaaS 152-ФЗ, SD-WAN, VDI.

К участию приглашены: генеральные директора и собственники бизнеса, руководители IT-департаментов крупного и среднего бизнеса.

Конференция пройдет 19 апреля в отеле «Новосибирск Марриотт» (ул. Орджоникидзе, д.31), начало в 10:30. Участие по предварительной регистрации, количество мест ограничено.