Как компромат на КПРФ в Новосибирске отразится на отношениях мэра и губернатора?

Ни КПРФ, ни штаб самовыдвиженца Ильи Полякова пока не готовы самостоятельно оспаривать или доказывать подлинность документов о «заказе» двойника на округ. К каким имиджевым последствиям может привести история с попыткой обмана избирателей?

Вчера в распоряжение редакции «Континента Сибирь» попали электронные копии «договора» с подписями и паспортными данными Алексея Полякова и Артема Громова. Так зовут уже снявшегося самовыдвиженца в Законодательное собрание по округу № 22 в Заельцовском районе Новосибирска. Второе имя – как у помощника действующего регионального депутата-коммуниста Андрея Жирнова, который баллотируется на той же территории. Там же зарегистрирован независимым кандидатом еще один парламентарий, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Из файла следует, что якобы Артем Громов нанял на округ спойлера Ильи Полякова. Помощник Андрея Жирнова в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» категорически отрицает факт существования такого договора между ним и Алексеем Поляковым. Артем Громов считает, что в цифровой век не так уж сложно подделать подписи, найти частную информацию о паспорте. Тем временем на сайте «Тайга Инфо» появился ролик, в котором несостоявшийся дублер Поляков обвиняет в нечестной игре с использованием технологий из 90-х именно КПРФ.

Громов собирается передать данные юристам, но не уверен, что делу стоит уделять много внимания: «Наши ошибки на этой стадии кампании выйдут дороже, чем любая экспертиза, защита чести и достоинства. Цель провокации – дезориентировать нас. Кслову о провокациях: как раз сейчас на округе, где в горсовет выдвигается Валерий Науменко, наши оппоненты проворачивают еще одну грязную стандартную схему. Мы пытаемся встретиться с кандидатом Михаилом Алояном, чтобы поговорить о расклейке с фото Валерия Науменко и текстом, в котором упоминается Алоян. Листовки посажены на такой густой клей, что не оторвать – такие вещи вызывают очень много негатива», – говорит Артем Громов.

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Илья Поляков отметил, что для него причастность КПРФ к появлению двойника на округе очевидна, он уверяет, что видел оригинал договора между Громовым и Алексеем Поляковым.

Тем не менее ни одна из сторон, как выяснил корреспондент «КС», не планирует тратить время на доказательства и проведение графологической экспертизы, которая могла бы поставить точку в препирательствах, чей именно штаб ведет грязную кампанию.

Секретарь новосибирского обкома КПРФ Владимир Карпов в беседе с корреспондентом «КС» парирует, что в эти игры штаб играть не будет. По словам руководителя кампании новосибирских коммунистов Рената Сулейманова, КПРФ пока вмешиваться в ситуацию не собирается, а помощник кандидата Артем Громов «способен сам защитить свое честное имя». Ренат Сулейманов напомнил, что в штабе Андрея Жирнова действует юридическая служба. «Вообще искать доказательства должна та сторона, которая кого-то в чем-то обвиняет», – резюмирует Ренат Сулейманов.

Илья Поляков в свою очередь считает нецелесообразным проводить экспертизу, доказывать подлинность документа самостоятельно, поскольку такие решения, на его взгляд, должна принимать избирательная комиссия и правоохранительные органы: «Нужно уточнить, технология найма двойника – это неэтично или незаконно? Ответ прояснит возможные последствия», – рассуждает Илья Поляков. С его точки зрения, экспертизой могут озадачиться неравнодушные общественники, выступающие за честные выборы.

Расстановка кандидатов на округа в горсовет Новосибирска и Заксобрание Новосибирской области дает основание полагать, что еще в силе публичное соглашение о сотрудничестве между региональными лидерами, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть и губернатор Андрей Травников заключили в 2018 году. И судя по комментариям обоих, они дорожат настроенным взаимодействием.

Но позитивный смысл договоренностей мэра и губернатора, как предполагают наблюдатели, заключается не в пилеже политического поля за спиной у избирателей, а, напротив, в сохранении в Новосибирске политической конкуренции благодаря введению её в цивилизованное русло «игры по правилам».

Соглашение означает, что и мэр, и губернатор и его третий участник – председатель Заксобрания Андрей Шимкив– выступают гарантами соблюдения правил в идущей избирательной кампании. Вот только подставные кандидаты-однофамильцы превращают выборы в балаган и вряд ли соответствуют представлению о честной борьбе.

Вопрос, кому принадлежит инициатива уронить уровень, поэтому достаточно важен. Если ближайшим соратникам лидера КПРФ, то это не добавит Анатолию Локтю уважения в глазах Андрея Травникова и не улучшит мнения о его договороспособности у Андрея Шимкива. Поэтому кажется очевидным, что избирательный штаб КПРФ должен был бы взять ситуацию на контроль и снять подозрения с команды мэра – если верна гипотеза о провокации, устроенной соперниками коммунистов.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.