Дублера на новосибирских выборах «заказывали»?

В распоряжении «Континента Сибирь» оказались копии бумаг, из которых следует: однофамилец зарегистрированного кандидата, депутата Заксобрания Ильи Полякова выдвинулся на одном с ним округе «по заказу» тезки представителя КПРФ.

В распоряжении «Континента Сибирь» оказались электронные копии бумаг, подписанные Алексеем Поляковым и Артемом Громовым. Это имена кандидата-самовыдвиженца в Законодательное собрание на округе № 22 в Заельцовском районе Новосибирска и помощника действующего регионального депутата-коммуниста Андрея Жирнова. На округе зарегистрирован независимым кандидатом еще один парламентарий, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.

Редакция не берется судить о подлинности электронной копии, на которой стоят подписи и паспортные данные Громова и «исполнителя» Полякова, но источники, предоставившие информацию, утверждают: бумаги у них на руках.

«Предмет договора», сказано в копиях, – обязательство оказать следующие услуги: участие в выборах депутата Законодательного собрания Новосибирской области по округу № 22, сбор подписей, регистрация в качестве кандидата, проведение избирательной кампании, ведение агитации. Говорится о том, что сторона обязана «не снимать кандидатуру с выборов». Напомним, в пятницу, 17 июля, председатель облизбиркома Ольга Благо сообщила «Континенту Сибирь», что безработный Алексей Поляков сошел с дистанции. «Окончательная оплата осуществляется в течение 2 дней с даты, когда услуги считаются принятыми Заказчиком». Принятыми они считаются, как следует из файла, «после подписания избирательной комиссией протокола о результатах выборов». Прописана даже стоимость услуг – сто тысяч рублей.

Артем Громов, помощник Андрея Жирнова сказал, что о «договоре» впервые услышал от корреспондента «Континента Сибирь». «Неделю назад поднялась шумиха с чатом, теперь это. Тогда я не видел никаких переписок, сейчас не могу комментировать, что написано в файле, который вам прислали под видом «договора». Кандидат появился, потом снялся. Считаю, что проблема могла быть искусственно создана, чтобы очернить 15-летнюю честную работу коммуниста в Заельцовском районе. Выглядит, как низкие махинации со стороны оппонентов. Придется выстраивать предвыборную кампанию, исходя из того, на что они способны. Мои данные, как и любого другого человека, наверняка, можно найти при желании. Никакой договор я не подписывал, тем более с Алексеем Поляковым. Насколько он связан с оппонентами, не могу комментировать. Я могу предположить, что идет информационная война для усложнения процесса регистрации кандидатов от КПРФ. Нас могут пытаться дезориентировать, чтобы мы занимались провокацией, а не своей кампанией», – подчеркивает Артем Громов.

В действующем созыве округ № 22 в Заксобрании Новосибирской области представляют члены фракции КПРФ – одномандатник Андрей Жирнов и «списочник» Ирина Диденко. Ирина Диденко на этот раз решила баллотироваться от «Единой России», она выиграла праймериз ЕР на округе № 12 (Бердск, Искитимский район) и возглавит территориальную группу.

Также на округе 22 выдвинулись директор ООО «Зал Славы» Александр Котельников (от партии «За Правду») и заместитель директора по развитию Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров Сибирского государственного университета путей сообщения Алексей Рассказов Генеральный директор ООО Управляющая компания «Формула», бывший новосибирский франчайзи австрийской сети кофеен Coffeshop Company Дмитрий Сизых, который выдвигался от «Новых людей», утратил статус кандидата.

Как в пятницу, 17 июля сообщал «Континент Сибирь», история с выдвижением однофамильцев Полякова не закончилась со снятием кандидатуры на округе № 22. Самовыдвиженец Андрей Поляков (заместитель начальника железнодорожной станции по грузовой и коммерческой работе железнодорожной станции Сокур) появился на округе № 10 в Совет депутатов Новосибирска в Заельцовском районе. Здесь как независимый кандидат собирала подписи перед регистрацией в горсовет член команды регионального парламентария Ильи Полякова, руководитель общественного клуба по реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова.

Округ № 10 – новообразованная территория после отмены партийных списков в Совете депутатов Новосибирска. ЕР здесь выставляет племянника главы новосибирской общины езидов, руководителя партийного отделения в Заельцовском районе Армана Озманяна.

Подробнее об однофамильцах на новосибирских выборах можно прочитать здесь.

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