Как меняется Заксобрание Новосибирской области?

Какие изменения ждут областное Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва? Что препятствует автоматическому переназначению председателей комитетов прошлого созыва?

Перемены ждут

Вопреки написанному в повестке к первой сессии, ключевые посты в региональном парламенте обычно распределяются до официального старта нового созыва Законодательного собрания. Кулуарные переговоры начались до подведения итогов голосования, последние нюансы утрясали, когда стало ясно, кому точно удалось переизбраться. В этот раз финальный руководящий расклад чреват сюрпризами: в последний момент некоторым из прошлых «боссов» комитетов на пути к должностям красный свет могут включить силовики. В эту пятилетку – особое внимание к этическим протоколам, а если точнее – к максимальному предотвращению возможных конфликтов интересов.

Более или менее четко видна лишь самая верхушка структуры будущего Заксобрания, которую, очевидно, вновь возглавит спикер прошлого созыва Андрей Шимкив. Никто из собеседников редакции в депутатских кругах в этом не сомневался и до завершения выборов. Поводов для поиска альтернатив не осталось, благодаря успешно выполненному в тандеме с губернатором, лидером списка «Единой России» Андреем Травниковым плану по проведению партийной кампании на региональном уровне.

«Континент Сибирь» уже анонсировал имя будущего первого вице-спикера Заксобрания. Андрей Панферов сохраняет пост, который занимал в прошлом созыве. В депутатских кругах обсуждались варианты на этот счет, но большинство разговоров сводились к выводу: логично оставить статусную, но при этом реально рабочую должность за человеком, который уже доказал, что вытягивает нагрузку.

Не вызывает дискуссий вопрос о том, кого Заксобрание собирается делегировать в Совет Федерации. Еще в ноябре прошлого года «Континент Сибирь» писал о готовности руководства ЕР к тому, что депутат Госдумы Александр Карелин перейдет в верхнюю палату Федерального собрания РФ через Заксобрание Новосибирской области.

Распределение должностей председателей комитетов в ЗС происходит в обстановке максимальной кулуарности. Разумеется, исход вопроса по будущим руководителям депутатских групп – показатель тесного диалога между главами Законодательной и исполнительной ветви власти в Новосибирской области, то есть губернатора Андрея Травникова и спикера Андрея Шимкива. Источники «Континента Сибирь» отмечают: все предыдущие начальники комитетов устраивали обе стороны. Веского слова ждут от еще одного равноправного участника принятия окончательного решения – правоохранителей.

По сведениям «Континента Сибирь», предотвращение возможности возникновения конфликта интересов особенно тщательно разбирается для кейсов, в которых посты председателей снова, как и в предыдущем созыве, заняли бы Олег Подойма (аграрный комитет) и Федор Николаев (комитет по транспортной, промышленной и информационной политике). Изучаются и нюансы продолжения председательства Александра Морозова (бюджетный комитет).

По информации редакции, Евгений Покровский (глава строительного комитета 6 созыва) в этот раз не претендует на руководство депутатской группой. Должность снова прочат главе «Первого строительного фонда» Майису Мамедову. В свое время «КС» писал, что Мамедов покинул председательский пост на волне недовольства членов комитета его лояльной позицией к правительству Новосибирской области. В частности, источники «КС» указывали на тесные контакты с теперь уже бывшим министром строительства региона Сергеем Боярским. Другие эксперты объясняли уход Мамедова фактами выделения компаниям «Первого строительного фонда» господдержки от Новосибирской области. Но с тех пор многое изменилось, и Сергей Боярский уже не во властной обойме.

Есть вероятность смены председателя комитета ЗС по госполитике. Претензий к бывшему руководителю этой группы, главе пенсионного фонда, экс-мэру Бердска Александре Терепе, который вновь получил списочный мандат ЕР, нет ни у одной из сторон, принимающих главные решения. Возможно, Терепа перейдет в другой комитет, не исключено, что сможет его возглавить.

Скорее всего сохранят свои прежние посты бессменный много лет руководитель комитета по культуре, спорту Вениамин Пак, а также глава комитета по соцполитике прошлого созыва Игорь Гришунин. Ранее собеседники «Континента Сибирь» высказывали предположения, что «социалку» в этом созыве могли бы возглавить профессионалы здравоохранения. В прошлую пятилетку в ЗС они были в дефиците – фактически их там и не осталось после резонансного сложения депутатских полномочий теперь уже бывшего главы клиники Мешалкина Александра Караськова, обвиняемого в мошенничестве. Эта избирательная кампания привела в региональный парламент главврача областной больницы Анатолия Юданова и вернула в ЗС политического тяжеловеса, главу онкодиспансера, экс-министра областного здравоохранения, некогда главу исполкома ЕР Олега Иванинского. Последний уже возглавлял комитет по соцполитике до перехода в правительство Новосибирской области. Впрочем, по словам источников редакции, руководству области вполне комфортно работать с Игорем Гришуниным в качестве председателя комитета.

Стоит упомянуть, что в конце прошлого года Андрей Шимкив анонсировал изменения структуры Заксобрания и появление группы, которая займется вопросами экологии, природных ресурсов и землепользования. В последние пять лет вопрос встал ребром из-за таких резонансных тем, как строительство мусоросортировочных комплексов, труднопереносимое зловоние по всему Новосибирску от якобы неустановленного источника, смог с мусорных полигонов и многое другое.

Похожая структура действовала в первом созыве тогда еще областного Совета. Комитет по экологии и природным ресурсам функционировал параллельно с комитетом по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. Примерно то же самое было во втором созыве: комитет по науке, природным ресурсам и охране окружающей среды, плюс – по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. С третьего по шестой созывы депутаты решают комплекс проблем в рамках комитета по аграрной политике. Это, по мнению некоторых собеседников «КС», сказывается на эффективности проработки ряда актуальных проблем.

Чем ближе к первой сессии нового созыва Заксобрания, тем чаще эксперты допускают, что новая структура может быть оформлена не в комитет, а в еще одну комиссию. Напомним, что в региональном парламенте действует комиссия по взаимодействию с правоохранительными органами, которую раньше возглавлял Александр Шпикельман. Также в прошлом созыве появилась комиссия по наказам, во главе которой встал заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Дмитрий Козловский.

В разговорах с корреспондентом «КС» накануне этой избирательной кампании депутаты высказывали предположения, что Козловский – основной претендент на председательский пост в структуру по вопросам экологии. В последние дни собеседники редакции не исключают, что новую комиссию или комитет возглавит Владимир Лаптев, который предыдущие пять лет был сенатором от Заксобрания Новосибирской области.

Мешает бэкграунд

Особое внимание наблюдателей и непосредственных участников событий накануне распределения ключевых постов в Заксобрании приковано к комитету, который в предыдущие пять лет и часть позапрошлого созыва занимал Федор Николаев. С поста генерального директора АО «Новосибирскавтодор» он уволился в 2015 году, чтобы председательствовать в комитете на профессиональной основе. Но возможная, а для кого-то по-прежнему очевидная аффилированность с компанией – ставит Николаева в один ряд с другими потенциальными и бывшими главами комитетов. Некоторые эксперты давно задаются вопросом: этично ли на фоне усиления антикоррупционных требований, чтобы представитель строительного бизнеса возглавлял строительный комитет (как Николай Мочалин, сменивший его Майис Мамедов, а затем Евгений Покровский), а крупный аграрий – аграрный (как Олег Подойма)? И все же есть глобальное отличие: ни аграрный, ни строительный сегмент не существует за счет господрядов, как компании, которые делают дороги. Тот факт, что «Новосибирскавтодор» в условиях скудной конкуренции в регионе является фактически монополистом сферы, делает спорным назначение выходца из этой компании на пост главы комитета.

По данным ресурса «Синапс», который специализируется на поиске тендеров, государственных и коммерческих закупок в России, наиболее крупным заказчиком «Новосибирскавтодора» является федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор» – представитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ. С ним (в рамках своей закупочной деятельности) «Новосибирскавтодор» заключил 62 контракта на сумму 35 623 919 850 рублей – 60% от общего объема заказов. «Сибуправтодором» руководит сын экс-главы Кузбасса Дмитрий Тулеев.

Последний договор между вышеобозначенными юридическими лицами был подписан 27 апреля 2020 года на сумму 734 879 891 рублей – на работы по капитальному ремонту дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск – Новосибирск. 21 апреля 2020 заключен договор на 2 596 673 200 рублей – речь о строительстве и реконструкции участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск – Новосибирск. Всего только в 2020 году «Новосибирскавтодор» выиграл 14 тендеров, размещенных «Сибуправтодором», на общую сумму 5 333 054 297 рублей.

В топе заказчиков «Новосибирскавтодора» – государственное казенное учреждение «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», подведомственное региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства. С «ТУАД» (в рамках своей закупочной деятельности) у компании 171 контракт на общую сумму 28 138 359 317 рублей. За 2020 год это 24 заказа на 1 397 809 028 рублей.

Таким образом, на территориальное агентство автомобильных дорог, подотчетное минтрансу Новосибирской области, приходится значительная часть от общего объема госзаказа. Ее гипотетически возможная потеря, очевидно, крайне негативно сказалась бы на финансовом положении компании. Среди других крупных заказчиков «Новосибирскавтодора» – федеральное агентство воздушного транспорта и другие структуры, снабжающие компанию, в том числе, господрядами. В решении вопроса: возглавит ли комитет бывший представитель руководства «Новосибирскавтодора», ситуацию обостряет не только поиск признаков аффилированности и возможного конфликта интересов. Отдельные опытные депутаты в неформальных разговорах с корреспондентом «Континента Сибирь» высказывают красноречивое отношение к тому, что комитет превратился в эксклюзивную группу «по дорогам». Мягко говоря, странно, учитывая укрупненность объединения — оно заявлено как структура, которая, соответствуя названию, должна бы курировать важнейшие направления реальной экономики – развитие транспорта, коммуникации, IT-сферу и, что особенно важно, промышленность. Специалисты по транспорту в комитете есть, в прошлом они успели поруководить структурой. Что касается представителей информационной сферы, их фактически в ЗС не осталось, после ухода в 2016 году бывшего вице-президента «Ростелекома» Максима Кудрявцева в Госдуму. От бесед же с мастодонтами промышленного сектора веет пессимизмом. Представители бизнес-сообщества и крупнейших промышленных предприятий региона признают, что в Заксобрании есть «глыбы» и «достойные люди», в числе которых, например, называют главу «Сибиар» Виктора Кушнира, вспоминают выступления и предложения Ирины Диденко (например, о создании областного фонда по поддержке инвестиционных проектов в сфере промышленности). Труднее собеседникам привести примеры конкретных результатов регионального парламента в области промышленной политики. Депутаты хотят знать, кто ошибся на 43 млрд рублей с оценкой проекта по четвертому мосту в Новосибирске Лица, принимающие решения на предмет, кто может претендовать на руководящие должности в Заксобрании, а кому мешает бэкграунд или конфликт интересов, вынесут свой вердикт в самое ближайшее время. Первая сессия, на которой депутаты открыто проголосуют за спикера и будущего сенатора от ЗС, назначена на эту пятницу. Тогда же парламентарии определятся с составом комитетов и – если вопрос не будет отложен еще на неделю – выберут себе предварительно согласованных председателей. Прямая речь НАТАЛИЯ КОШЕЛЕВА,

исполнительный директор новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ»: – Сегодня развитие предпринимательства в России – тема уровня национальных проектов. Хотелось бы, чтобы и в обновленном составе Законодательного собрания Новосибирской области вопросу развития малого и среднего предпринимательства уделялось повышенное внимание. С этой точки зрения, создание отдельного комитета, который специализируется на вопросах бизнеса, могло бы подчеркнуть нашу вовлечённость в федеральную повестку. В предыдущем созыве нам удалось плотно поработать с депутатом Ириной Диденко, которая была заместителем председателя бюджетного комитета, с Сергеем Николаевичем Титковым. Их взгляды мне импонируют и вызывают оптимизм. Надеюсь, в новом созыве у нас получится сделать больше. От ОПОРЫ РОССИИ мы и дальше продолжим работу с региональным парламентом, будем выходить и с инициативами. Что касается комитетов, то я также вхожу в руководство структуры, которая занимается проблемами разной направленности. Мы всегда привлекаем специалистов по профилю, потому что экспертом во всем быть невозможно. В свою очередь мы, ОПОРА РОССИИ, готовы выступать экспертами в вопросах малого и среднего предпринимательства. От такого сотрудничества Новосибирская область только выиграет. АЛЕКСАНДР ЗЫРЯНОВ,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области: – Считаю, что в последние годы работа Заксобрания стала более эффективной. Лично мне работать с региональным парламентом комфортно. Что касается отдельных комитетов ЗС, многое зависит от конкретных людей. Если они справляются с поставленными задачами, какая разница, специалистами в какой сфере они являются. АИР тоже берет на себя вопросы самых разных направлений и компетенций. Главное, чтобы структура работала. У меня, как генерального директора АИР, выстроен хороший диалог со всеми комитетами. Ни разу я не сталкивался с проблемами или с волокитой. СЕРГЕЙ СОКОЛОВ,

сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель новосибирского областного отделения «Опора России»: – Наличие укрупненных форматов комитетов в региональном парламенте – это в основном объективное явление. В Государственной думе, например, тоже есть комитеты, которые ведут объемные вопросы. Множить комитеты я не вижу смысла. Также практически невозможно найти на пост главы того или иного комитета, фигурально выражаясь, «человека-оркестра», который компетентен во всех вопросах одновременно.

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