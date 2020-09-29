На следующей сессии в Заксобрании Новосибирской области появится новый депутат от «Единой России» – директор «Спортивного комплекса «АРМАДА» Павел Кива.

На прошлой неделе прошло заседание президиума регионального политсовета «Единой России». Один из вопросов повестки – передача вакантного мандата депутата по партийному списку. Место в Заксобрании освобождается, так как парламентарии делегировали в Совет Федерации РФ одного из лидеров партсписка на выборах в ЗС, экс-депутата Госдумы Александра Карелина.

По информации «Континента Сибирь», президиум регионального политсовета решил, что в Заксобрании Карелина сменит директор компании ООО «СК «Армада»» Павел Кива. Как пояснили корреспонденту редакции собеседники из руководящих органов новосибирской ЕР, по итогам кампании в Искитиме и Искитимском районе партия собрала достаточно голосов, чтобы получить списочный мандат по территории (№ 11). Список ЕР от этой тергруппы возглавляли глава администрации Искитимского района Олег Лагода. Он отказался от мандата, так же как и «номер два» в группе директор гимназии поселка Линево Ильгиза Лотфуллина. Член «Единой России» Павел Кива был третьим в списке.

Ранее «Континент Сибирь» писал о составе фракции ЕР в Законодательном собрании.

В Законодательное собрание нового созыва прошли представители 7 партий и трое самовыдвиженцев. У «Единой России» 18 «списочных» мест и 27 одномандатных. Таким образом фракция предварительно состоит из 45 человек. В прошлом созыве было 49. У КПРФ 6 одномандатных побед и 7 списочных мандатов. Фракция сокращается с 17 до 13 человек. ЛДПР по спискам получают шесть мест в ЗС. В предыдущем созыве было 4. Три «списочных» мандата у новичков на избирательном поле «Новых людей». По два у «Справедливой России» (у СР было 4 представителя) и новичков в Заксобрании «Партии пенсионеров». Двое представителей «Родины» прошли по одномандатным округам. По итогам выборов в Заксобрание ЕР набрала 38.1 %, у КПРФ – 16.6%, у ЛДПР – 13.6, «Новые люди» – 6.9 %, «Справедливая Россия» – 6.1 %, у «Партии пенсионеров» – 5.7, «Родины» – 3.2 %, «Зеленые» – 2.6 %, «За правду» – 1.9%, «Партия Роста» – 1.3 %.

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