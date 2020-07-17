Самовыдвиженец Алексей Поляков написал заявление в избирком о снятии с выборов в Заксобрание Новосибирской области. На округе № 22 в Заельцовском районе остался только один Поляков – действующий региональный парламентарий, который уже получил статус зарегистрированного кандидата.

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала корреспонденту «Континента Сибирь», что сегодня ТИК Заельцовского района принял заявление о снятии кандидатуры безработного Алексея Полякова из села Ордынское с выборов в региональный парламент. Он заявлялся самовыдвиженцем по округу № 22 в Заельцовском районе Новосибирска.

Округ 22 – одна из острейших предвыборных территорий в Новосибирске. Здесь первым получил статус зарегистрированного кандидата депутат Заксобрания, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. В действующем созыве территорию представляют члены фракции КПРФ – одномандатник Андрей Жирнов и «списочник» Ирина Диденко. Ирина Диденко на этот раз решила баллотироваться от «Единой России», она выиграла праймериз ЕР на округе № 12 (Бердск, Искитимский район) и возглавит территориальную группу.

Также на округе 22 заявили о выдвижении директор ООО «Зал Славы» Александр Котельников (от партии «За Правду»), генеральный директор ООО Управляющая компания «Формула», бывший новосибирский франчайзи австрийской сети кофеен Coffeshop Company Дмитрий Сизых (от «Новых людей»). «Единая россия» выставила заместителя директора по развитию Института перспективных транспортных технологий и переподготовки кадров Сибирского государственного университета путей сообщения Алексея Рассказова.

Но история с выдвижением однофамильцев может продолжиться. Источники «Континента Сибирь» делятся информацией о возможном появлении еще одного кандидата-Поляков. Теперь на округе в Совет депутатов Новосибирска в Заельцовском районе. Здесь как самовыдвиженец собирает подписи перед регистрацией в горсовет Екатерина Шалимова – соратница действующего депутата Заксобрания Ильи Полякова.

Округ № 10 – новообразованная территория после отмены партийных списков в Совете депутатов Новосибирска. ЕР здесь выставляет племянника главы новосибирской общины езидов, руководителя партийного отделения в Заельцовском районе Армана Озманяна.

Подробнее о том, кому на руку появление однофамильцев на новосибирских выборах, можно прочитать здесь.

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