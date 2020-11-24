В Новосибирске суд закончил рассматривать дело о сделке между помощником бывшего депутата Заксобрания и «двойником» кандидата, который выиграл избирательную кампанию. Несостоявшийся спойлер Алексей Поляков добился удовлетворения иска о признании недействительным договора, который он заключал с помощником экс-парламентария Андрея Жирнова.

24 ноября Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил иск Алексея Полякова к Артему Громову, бывшему помощнику экс-депутата Заксобрания Андрея Жирнова. «Континент Сибирь» сообщал, что истец – однофамилец регионального парламентария, председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова. Алексей сначала выдвинул, а потом снял свою кандидатуру с округа, где также выдвигался опытный депутат-коммунист Андрей Жирнов.

Ответчик по делу – бывший помощник экс-депутата Андрея Жирнова Артем Громов. Как заявлял несостоявшийся спойлер Поляков, Громов нанял его для участия в выборах. Истец попросил суд признать договор недействительным, так как, по его словам, сделка заключена «под влиянием существенного заблуждения (ст.178 ГК РФ), обмана (ст.179 ГК РФ)». Алексей Поляков настаивал, что не знал о выдвижении Ильи Полякова на том же округе. В договоре был пункт о штрафных санкциях – 2 млн рублей за неисполнение обязанностей, что Алексей расценил «как воздействие с целью принудить» его к участию в выборах.

Суд иск удовлетворил. Юрист бюро «Гребнева и партнеры» Анна Яковлева в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» отметила, что это свидетельствует о незаконности подобной сделки. «Мотивировочная часть будет готова через 5 дней. Тогда можно будет более конкретно говорить об основаниях решения суда. В любом случае, закон исключает понуждение к участию или неучастию в выборах. Штрафные санкции, о которых шла речь в договоре в случае отказа Алексея Полякова участвовать в кампании, предполагает такое понуждение», – подчеркнула Анна Яковлева.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области прошли в сентябре этого года. На одномандатном округе № 22 Заельцовского района Новосибирска конкурировали действующие депутаты Илья Поляков (самовыдвижение) и Андрей Жирнов (КПРФ). Выиграл Поляков. Жирнов был советником мэра Новосибирска. «Континент Сибирь» сообщал, что глава города Анатолий Локоть выпустил постановление об упразднении этой должности. Бывший депутат, вероятнее всего останется в городской администрации в качестве главного эксперта.

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