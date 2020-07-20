Новосибирский обком не выставил кандидатов на округах авторитетных единороссов, среди которых спикер, вице-спикер и председатели комиссий Совета депутатов.

Избирательная комиссия заверила список одномандатников от КПРФ на выборы в Совет депутатов Новосибирска.

Партия выставила кандидатов на 35 из 50 округов. Напомним, что городской совет формируется по одномандатной системе, партийные списки отменены в феврале этого года.

Организация никого не выдвигает на округе, где идет на переизбрание председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев, его заместитель Евгений Яковенко. Также нет людей от КПРФ на округе, где собираются избираться представители строительного концерна «Сибирь» Сергей Моисеев и Дмитрий Червов, директор «Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина» Владимир Барсук, председатель комиссии по городскому хозяйству горсовета Игорь Кудин, глава социальной комиссии Николай Тямин, руководитель комиссии по бюджету Валерий Черных и комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко. Кроме того, конкурентов от КПРФ не будет у депутата Сергея Трубникова и у других членов фракции ЕР в горсовете Андрея Аникина, Кирилла Покровского, Дмитрия Курбатова и у нового выдвиженца ЕР Дениса Чаховского.

Нет кандидата от коммунистов на новообразованном округе № 18, где праймериз «Единой России» выиграл Евгений Крайнов — человек депутата Заксобрания, руководителя «Энергомонтажа» Ивана Сидоренко.

«Континент Сибирь» публикует список кандидатов от КПРФ в Совет депутатов Новосибирска:

Округ №1 Якубов Игорь Владимирович — директор по развитию ООО «Клиника лазерной коррекции «Эксперт Зрения», врач-методист.

Здесь в горсовет переизбирается действующий депутат Екатерина Митряшина («Единая Россия»)

Округ №2 Андрющенко Владимир Александрович — военный пенсионер, подполковник запаса.

Переизбирается действующий депутат Евгений Лебедев (ЛДПР).

Округ №3 Действующий депутат Георгий Андреев .

Округ №4 Трогаев Иван Игоревич — заместитель директора ООО «Русмаркет».

Переизбирается действующий депутат Игорь Салов («Единая Россия»)

Округ №6 Действующий депутат Сергей Сухоруков.

Округ №7 Действующий депутат Антон Тыртышный.

Округ №8 Действующий депутат Иван Конобеев.

Округ №9 Запорожец Андрей Андреевич — помощник депутата Законодательного Собрания Новосибирский области Сергея Клестова.

Действующий депутат Владислав Люмин («Единая Россия»)

Округ №10 Бурдинский Ян Александрович — генеральный директор Ассоциации по содействию повышения качества работы в сфере коммунального хозяйства «ЖКХ-Контроль».

Новообразованный округ. От ЕР выдвигается руководитель Заельцовского отделения партии Арман Озманян.

Округ №11 Сын главы Центрального округа Новосибирска Канунников Вадим Сергеевич — директор ООО СК «Маркет».

Действующий депутат Олег Шестаков («Единая Россия»)

Округ №12 Действующий депутат Валерий Науменко.

Округ №13 Болотская Татьяна Витальевна — пенсионер.

Действующий депутат Ирина Константинова («Единая Россия»)

Округ №14 Тупицын Валерий Григорьевич — индивидуальный предприниматель.

Действующий депутат Павел Чернышов («Единая Россия»)

Округ №15 Фишер Евгений Владимирович — индивидуальный предприниматель.

От ЕР выдвигается помощник депутата Заксобрания Ивана Сидоренко Елена Воронина.

Округ №16 Олеников Дмитрий Владимирович — директор МАУДО СДЮШОР «Центр водных видов спорта».

Действующий депутат Игорь Атякшев («Единая Россия»)

Округ №17 Деменков Роман Леонидович — директор ООО производственная компания «ЭКМ».

Действующий депутат – Вячеслав Илюхин (лидер регионального отделения «Родины»)

Округ №19 Мягков Сергей Александрович — руководитель склада ООО «Мэйджор Терминал»

Действующий депутат Александр Тарасов («Единая Россия»)

Округ №22 Корякина Оксана Александровна — юрист ООО «Дента Стайл».

Действующий депутат Александр Бестужев («Единая Россия»)

Округ №23 Кашапова Юлия Александровна — директор ООО «ЮвелиЯ».

Действующий депутат Дмитрий Колпаков («Единая Россия»)

Округ №27 Действующий депутат Александр Бурмистров.

Округ №29 Миронова Светлана Сергеевна — руководитель Новосибирской областной общественной организации «Школа грамотного потребителя Светланы Мироновой».

Действующий депутат Юрий Зарубин («Единая Россия»), он передал дела на округе сыну депутата Заксобрания Денису Кулиничу, который выиграл праймериз ЕР.

Округ №33 Запрягаева Елена Александровна — директор МБУК «Культурно-досуговый центр имени К.С. Станиславского».

Новообразованный округ.

Округ №36 Старцев Максим Дмитриевич — генеральный директор ООО «Корпорация Новатех инжиниринг».

Действующий депутат Алексей Джулай («Единая Россия»)

Округ №37 Зайцев Андрей Юрьевич — Заместитель генерального директора по безопасности ЗАО «Финист»

Действующий депутат Игорь Титаренко («Единая Россия»)

Округ №38 Кузнецов Матвей Александрович — генеральный директор ООО Строительная Компания «Аметист».

Действующий депутат – исключенный из фракции КПРФ Денис Плотников.

Округ №40 Лобыня Дмитрий Сергеевич — председатель Комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска.

Новообразованный округ.

Округ №41 Действующий депутат Олег Волобуев.

Округ №42 Горшков Павел Александрович — тренер-преподаватель МБУДО «Детско-юношеский физкультурный центр «Первомаец».

Действующий депутат Александр Родионов («Единая Россия»)

Округ №43 Любавский Андрей Валерьевич — председатель правления Новосибирского городского фонда оказания социальной помощи населению «Социальная опора».

Действующий депутат Дмитрий Дамаев («Единая Россия»)

Округ №44 Михайлов Алексей Юрьевич — заместитель начальника Отдела общественных связей и информации Администрации Первомайского района города Новосибирска.

Новообразованный округ

Округ №45 Байжанов Ерлан Омарович — главный редактор сайта «Родные Берега.НСК».

Действующий депутат – Наталья Пинус (независимый кандидат)

Округ №46 Церпята Александр Николаевич — индивидуальный предприниматель.

Действующий депутат Александр Фельдбуш («Единая Россия»)

Округ №47 Стрельников Виктор Александрович — главный редактор газеты «Новый Советский».

Действующий депутат Ирина Путинцева («Единая Россия»)

Округ №48 Бурмистров Антон Васильевич — начальник производства и сбыта продукции ООО Научно-производственный центр «Вектор-Вита».

Действующий депутат Юрий Фоломкин («Единая Россия»)

Округ №49 Действующий депутат, вице-спикер горсовета, руководитель фракции КПРФ Ренат Сулейманов.

Выборы в Совет депутатов Новосибирска назначены на 13 сентября 2020.

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