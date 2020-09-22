Новые вице-спикеры, председатели депутатских групп и новая комиссия – как изменится городской совет Новосибирска по итогам прошедших выборов.

В преддверии первой сессии Совета депутатов новые и опытные обладатели мандатов обсуждают расстановку на ключевых постах. Большинство руководящих должностей, как и самую главную из них – позицию спикера – по всей вероятности займут члены фракции «Единая Россия».

По информации редакции, минимум 8 из 10 комиссий возглавят представители ЕР. В том числе, и вновь созданную группу, которая плотно займется вопросами, связанными с работой городской Контрольно-счетной палаты. Раньше отчеты КСП тщательно мониторили члены бюджетной комиссии, отчего регулярные заседания порой затягивались на 3-4 часа.

Новое депутатское объединение, по предварительным договоренностям, отдадут под начало экс-министра региональной политики Андрея Гудовского. Он избрался в горсовет как самовыдвиженец, но практически сразу после подведения итогов выборов примкнул к фракции «Единая Россия». Перед избирательной кампанией он погружался в отдельные вопросы депутатской повестки: вместе с будущими коллегами по горсовету входил в группу по экологии и реализации природоохранной деятельности в Новосибирске. Также он вносил в горсовет инициативу об ограничении сроков пребывания одного человека на посту мэра. Предложение не прошло.

У председателя совета директоров ООО «Автовокзал Новосибирск Главный» Андрея Гудовского богатый депутатский опыт: он был ярким представителем как Заксобрания, так и Совета депутатов, где возглавлял одну из комиссий и откуда ушел в 2013, чтобы попробовать себя в роли областного чиновника — на только созданной должности министра региональной политики. Потом ненадолго стал вице-мэром Новосибирска. После отставки Василия Юрченко с должности губернатора в 2014 году, Андрей Гудовский вышел из «Единой России». В 2016 году примкнул к «Родине», которую в Новосибирске к тому моменту возглавил харизматичный экс-единоросс Вячеслав Илюхин. Накануне формирования нового депутатского созыва Гудовский покинул и «Родину».

По предварительной информации корреспондента «Континента Сибирь», посты глав комиссий в нынешнем созыве Совета депутатов сохранят члены фракции ЕР Игорь Кудин (по городскому хозяйству), Сергей Бондаренко (по муниципальной собственности) и Александр Тарасов (по культуре, спорту, молодежной политике).

Во главе комиссии по градостроительству может встать переизбранный в горсовет единоросс Сергей Трубников. Он был заместителем председателя этой группы в прошлом созыве. Предыдущие пять лет комиссией руководил член фракции ЕР Дмитрий Дамаев, который проиграл выборы кандидату от КПРФ, бизнесмену Андрею Любавскому.

По информации «Континента Сибирь», идут переговоры о том, чтобы председателем комиссии по местному самоуправлению стал переизбранный депутат от ЕР Игорь Атякшев. Он входит в «круг «Энергомонтажа»», который во власти представляют застройщики Андрей Каличенко (нынешний депутат Госдумы) и депутат Заксобрания Иван Сидоренко.

На ключевых постах горсовета хорошо представлена также «кировская» группа бизнесмена и регионального парламентария Вениамина Пака. В нее входят спикер Совета депутатов Дмитрий Асанцев, а также будущие председатели комиссий Сергей Трубников и Александр Тарасов. Экс-председатель комиссии по местном самоуправлению Александр Бестужев тоже является представителем «кировской» команды.

Бюджетную комиссию, по сведениям редакции, отдадут переизбранному депутату от ЕР Кириллу Покровскому. В прошлом созыве это объединение возглавлял член фракции ЕР Валерий Черных. Он проиграл выборы самовыдвиженцу Александру Мухарыцину, который уже примкнул к единороссам в горсовете.

У руля комиссии по социальной политике встанет, по всей вероятности, бывший зампред комиссии по городскому хозяйству, единоросс Игорь Титаренко. Экс-глава этой депутатской группы, член фракции ЕР Николай Тямин, по словам источников «Континента Сибирь», претендует на позицию заместителя председателя городского совета.

В новом созыве Совета депутатов Новосибирска 50 одномандатных мест. В прошлом созыве во фракции «Единой России» состояли 33 депутата. По итогам прошедших выборов в горсовет избраны 23 кандидата от ЕР. Четыре самовыдвиженца подали заявления на вступление в объединение ЕР. Группа КПРФ в прошлом созыве состояла из 12 депутатов, после исключения Дениса Плотникова стало 11. По итогам голосования 11-13 сентября 2020 КПРФ получила 8 мандатов. У выдвиженцев ЛДПР 4 победы, к их фракции примкнул самовыдвиженец Евгений Прохоров. По одному мандату получили «Зеленые» и «Родина». Удачно выборы прошли для 13 самовыдвиженцев.

Как писал «Континент Сибирь», президиум ЕР выдвинул на руководящую должность в горсовете, а также на пост главы фракции единороссов Дмитрия Асанцева. Он занимал эти должности и в прошлом созыве. По сведениям редакции, Асанцев видит в числе своих заместителей Евгения Яковенко, которому победа в выборах далась очень нелегко.

В предыдущих созывах Совета депутатов Новосибирска пост заместителя председателя горсовета доставался Ренату Сулейманову — главе фракции КПРФ, второму секретарю новосибирского обкома, правой руке мэра-коммуниста. Сулейманов уступил на выборах представителю оппозиционной коалиции Сергею Бойко. Новым вице-спикером от коммунистов вероятнее всего станет переизбранный коммунист Антон Тыртышный. Он же возглавит и фракцию КПРФ в Совете депутатов.

Антон Тыртышный в прошлом созыве руководил комиссией по наказам. Источники «Континента Сибирь» отмечают, что объединение снова возглавит представитель коммунистической партии.

Депутаты из разных фракций, с которыми поговорил «КС», не исключают, что КПРФ может отойти еще одна комиссия – по научно-производственному развитию и предпринимательству. Ее бывший председатель, выдвиженец ЕР Игорь Салов проиграл кампанию. В обсуждениях, кто мог бы возглавить комиссию, фигурирует в том числе и имя нового депутата от КПРФ Андрея Любавского. Некоторые из кандидатур будущих председателей комиссий собеседники «КС» называют с оговоркой «предварительно» .

Кроме того, идут обсуждения, чтобы пост еще одного вице-спикера получила ЛДПР, сформировавшая полноценную фракцию в горсовете. Переговорный процесс продолжится до самой сессии, где депутатам предстоит в тайном голосовании выбрать руководство – спикера, его замов, а также состав каждой из комиссий. Утвержденные члены комиссий выберут председателей своих групп.

Новый состав горсовета получился достаточно разношерстным. Значит, утверждение кандидатур на ключевых позициях может вызвать дискуссии и протесты со стороны рвущихся в бой депутатов-новичков. Но «Единой России» уже удалось убедить четырех самовыдвиженцев вступить в свою фракцию, чтобы получить большинство – оно и нужно для проведения самых острых вопросов в интересах партии. Если только дисциплина не подкачает и члены объединения ЕР не будут манкировать «принципиальные» заседания.

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