Андрей Гудовский пойдет на выборы в Совет депутатов Новосибирска как самовыдвиженец.

Андрей Гудовский подтвердил корреспонденту «Континента Сибирь», что вышел из партии «Родина». Он отказался комментировать причины. Но отметил, что на выборы в горсовет Новосибирска он пойдет как самовыдвиженец.

По его словам, он будет баллотироваться на одном из округов в Октябрьском районе Новосибирска. Осталось дождаться новой официальной карты избирательных территорий по городу. После отмены партийных списков в горсовете 40 одномандатных округов будут нарезаны на 50.

«В праймериз «Единой России» я не собирался участвовать. Но если это не обязывает выдвигаться потом от ЕР, то почему бы не потренироваться», — заметил в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Андрей Гудовский.

Андрей Гудовский – председатель совета директоров группы компаний «Автосервис». С 2016 года руководил отделением «Родины» в Октябрьском районе Новосибирска. Он был областным депутатом и дважды избирался в городской совет депутатов Новосибирска. В 2013 году он сложил депутатские полномочия, чтобы перейти в правительство Новосибирской области на пост министра региональной политики. Гудовского в только что созданное министерство привел Виктор Козодой, который при Василии Юрченко был политическим вице-губернатором. В январе 2014 году Андрей Гудовский перешел в администрацию Новосибирска на пост вице-мэра и ушел из мэрии в апреле того же года, после того, как мэром стал Анатолий Локоть.

Андрей Гудовский состоял в «Единой России», был в ее руководящих органах в Новосибирской области. Он вышел из политсовета регионального отделения ЕР в 2014 году. В мае 2016 года написал заявление о выходе из партии.

В заксобрание Новосибирской области в 2001 году, в горсовет Новосибирска в 2005 и 2010 годах Андрей Гудовский избирался в округах Октябрьского района.

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