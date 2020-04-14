Мэр Новосибирска, руководитель новосибирского обкома КПРФ АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ответил на вопросы «Континента Сибирь» о внутрипартийной обстановке накануне масштабных выборов, об отношениях с местным руководством ЕР, отличиях КПРФ от другой оппозиции и о сменяемости власти. В интервью политик рассуждает о происхождении коронавируса и рассказывает о работе городской администрации в условиях эпидемии.

Внутрипартийные отношения устойчивы

– Идет одновременно несколько электоральных кампаний: по поправкам в Конституцию, в Заксобрание Новосибирской области, в Совет депутатов Новосибирска. Обстановка отличается от той, к которой мы привыкли в 2019 году. Комментируя изменения Устава города, вы выступили с резкими заявлениями в адрес «Единой России». Какой на этот раз будет борьба между ЕР и КПРФ?

– Хотел бы прежде всего внести ясность. Моя оценка решения по корректировке Устава города и отмене голосования по партийным спискам не изменилась. Устав перекроили накануне выборов, что, понятное дело, вызывает вопросы «Зачем?». Первая версия, зачем это нужно было делать: из конъюнктурного желания повлиять на ситуацию. Пять лет назад партийные списки на выборах в городской совет появились – тогда они были нужны определенным политическим силам. Сейчас в интересах определенных политических сил партийные списки исчезли. То есть ситуация меняется от кампании к кампании. Я придерживаюсь мнения: смена правил выдвижения кандидатов разбалансировала сложившуюся политическую систему в Новосибирске. Сколько времени уйдет на то, чтобы она пришла в равновесие? До выборов этого точно не произойдет. Я был против отмены списков и как мэр, и как представитель политической организации. Принятое решение ущемляет наиболее сильную оппозиционную структуру на территории Новосибирской области – имею в виду КПРФ, интересы других партий и депутатов.

– Как выстраивалось межпартийное взаимодействие при детализации схемы новых округов?

– Она вызывает критику не только со стороны фракции КПРФ. Сделать перенарезку исключительно за счет округов коммунистов не удалось, задеты территории и интересы других депутатов, в том числе, и от ЕР. Это болезненный процесс для всех. Система разбалансирована не потому что кто-то с кем-то не договорился. Речь о том, что больше не действуют понятные правила, действовавшие в течение пяти лет.

– Как КПРФ отстаивала интересы своих будущих кандидатов при «разработке» этой карты. Кто отвечал за вопрос? С кем выстраивался диалог?

— КПРФ постоянно прилагала усилия к разрешению конфликтной ситуации и напряженно вела переговоры с представителями ЕР. С нашей стороны за эту работу отвечает Ренат Сулейманов. Вносились поправки, но они не были услышаны.

– Вы неоднократно говорили о конструктивном диалоге и контактах с Андреем Травниковым. Есть и другие официальные руководители избирательной кампании «Единой России» в Новосибирской области – спикер Заксобрания Андрей Шимкив, депутат Госдумы Виктор Игнатов. Есть ли контакты с ними?

– Почему вы не называете четвертого руководителя? Для меня важно, что это – председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев. Он представитель ЕР. Но в то же время мой коллега и партнер по местному самоуправлению. Мы сотрудничаем. Всех четверых я знаю как умных, грамотных людей, все они влияют на политическую ситуацию в Новосибирской области.

– У некоторых спикеров складывается ощущение, что вице-мэр Артем Скатов от этой кампании отстранился, выборами КПРФ не особо занимается.

– Скатов – прежде всего чиновник, заместитель мэра. Но он политический заместитель и играет ключевую роль в проведении многих политических акций в Новосибирске.

– Кто в КПРФ отвечает за межпартийные переговоры? Ренат Сулейманов как второй секретарь обкома? Или ключевую роль в отстаивании интересов партийной организации в данном случае должен играть первый секретарь?

– При принятии решения, действительно, существует определенная иерархия. Штаб по выборам в Заксобрание, горсовет, органы самоуправления по всей Новосибирской области возглавляет Ренат Сулейманов. Для него это не первая кампания, за годы работы у нас с ним сложились дружеские отношения и полное взаимопонимание. Судя по вашим публикациям, вы считаете, у меня есть к нему претензии? Это не так, не знаю, на чем основаны эти предположения.

– Если вы имеете в виду публикацию, посвященную новой карте округов, речь шла об обеспокоенности и вопросах, которые возникают у представителей КПРФ накануне выборов.

– Я имею собственное представление о настроениях в партийных организациях. Конечно, оно дополняется из источников, которым я вполне доверяю.

– В одной из публикаций, посвященных обстановке в новосибирской организации КПРФ, приводится вопрос, который беспокоит отдельных представителей партии: как сказывается на эффективности кампаний тот факт, что в руках одного человека сосредоточено несколько ключевых функций. В этом году борьба за некоторые округа в горсовет, Заксобрание обещает быть острой. Некоторые кандидаты, вероятно, рассчитывают на повышенное внимание партийной организации. Но оправданы ли подобные ожидания, если руководству штаба единовременно приходится решать много задач?

– Вы хотите нам подсказать, что и как делать? Это прекрасно, что у нас есть такой широкий круг симпатизирующих людей!

– Нет. Мы транслируем вопросы, которые не сами выдумали.

– Не очень понимаю, о ком конкретно вы говорите. Я всегда настороженно отношусь к попыткам со стороны влиять на ситуацию внутри партии. Конечная цель этих попыток внести раскол в наши ряды. Мы это проходили не раз. Уверяю, внутрипартийные отношения достаточно устойчивы. И пересматривать их сейчас, на ходу, я считаю, не правильно. Единогласия у нас никогда не было, возникают серьезные дискуссии. Мы их не боимся. В этом наша сила: в конце концов,мы вырабатываем решение с учетом разных точек зрения.

Как мэр и секретарь обкома я чувствую поддержку партии, коммунистов. Без нее мэру-коммунисту работать было бы гораздо сложнее. Сегодня я расцениваю обстановку в новосибирском обкоме как хорошую, товарищескую, стабильную. Если у кого-то есть желание участвовать в дискуссии по формированию предвыборной стратегии, приходите в партию, учтем вашу точку зрения. Я многократно сталкивался с ситуацией, когда в предвыборный период нам пытались подсказать, как правильно себя вести. Все эти попытки направлены были на то, чтобы ослабить нас, дезорганизовать. Мы уже привыкли к этому и научились адекватно противостоять подобному влиянию.

– Продолжая разговор о принципах отбора кандидатов: не секрет, что иногда на округа выставляются не самые сильные представители КПРФ. Например, руководители райкомов. При этом у партии есть возможность выдвинуть на территорию более «избираемую» личность.

– Выработка решений – тонкий вопрос. Мнение политтехнологов, экспертов может не совпадать с мнением партийной организации. В итоге решает конференция, бюро обкома. Партийный механизм сбоев не давал, нарушать его нельзя. Может быть, у некоторых лиц есть желание посеять панику, спровоцировать в наших рядах сумятицу? В этом случае партийные нормы являются устойчивым иммунитетом, защищающим организацию.

К соперникам надо относиться серьезно

– Коснемся общефедеральной повестки. Как вы относитесь к поправкам в Конституцию?

– Исторически действующая сегодня Конституция принималась после трагических событий 1993 года. У КПРФ к ней сложное отношение. Но без основного закона стране не обойтись. Ряд внесенных поправок мы приветствуем — меры социальной поддержки населения, ужесточение требований к чиновникам, защиту государственных интересов. Но наша партия подготовила еще 15 поправок, которые, к сожалению, отклонены. Поэтому фракция КПРФ в Госдуме предпочла воздержаться от голосования по этому вопросу.

– В Заксобрании Новосибирской области депутаты от КПРФ не голосовали на внеочередной сессии, посвященной поправкам в Конституцию.

– Депутаты выполнили решение президиума Центрального Комитета.

– Оказывалось ли давление на членов фракции, чтобы повлиять на их позицию при голосовании? Например, в горсовете Новосибирска Денис Плотников, избранный при поддержке КПРФ, поддержал отмену партсписков вопреки рекомендации обкома. Были ли попытки склонить членов фракции в Заксобрании проголосовать за поправки в Конституцию?

– Когда гражданин вступает в партию, он, помимо прав закрепленных в законе, добровольно берет на себя дополнительные обязательства. Он соглашается соблюдать требования партийного устава. Это, безусловно, накладывает определенные ограничения на его действия. Те, кто нарушают устав, ставят себя вне партии. Но идет ли речь о давлении? Поступок депутата, бывшего члена фракции КПРФ я бы не хотел комментировать. К человеку отношусь хорошо, знаю его давно. Он служил в армии и понимает, что такое Устав.

– Есть ощущение, что история с поправками в Конституцию РФ затевалась лишь для того, чтобы продлить сроки пребывания Владимира Владимировича у власти?

– Мне достаточно сложно об этом судить. Больше пяти лет я не занимаюсь федеральной повесткой. Я участвовал в обсуждении партией этого вопроса как член президиума центрального комитета. Но у меня свой взгляд на события, так как я представляю муниципалитет как мэр и регион – как секретарь партийной организации. С этой точки зрения, я поддерживаю поправку о том, что руководители исполнительной власти, по крайней мере, областных центров должны избираться на прямых выборах. Хотел сузить эту поправку до крупных городов, миллионников. Но в ходе внутрипартийного обсуждения мы остановились на более широкой формулировке. Это правильно, по-государственному.

– Сменяемость власти на региональном уровне соблюдается. В отличие от федерального. Владимир Путин, комментируя вопрос, привел в пример в ходе одного из выступлений российские партии, в первую очередь ЛДПР. Но и Геннадий Зюганов – председатель ЦК КПРФ с 1993 года. Это нормально?

– КПРФ принципиально отличается практически от всех других партий тем, что у нее есть ярко выраженная, четкая идеология. Безусловно, заимствованная от КПСС, РСДРП(б). Но это выверенная идеология, и она носит научный характер. Партийные нормы на всех уровнях предусматривают сменяемость лидеров, что рано или поздно происходит. Но это не приводит к смене идеологии, программы, устава. Наступит момент, когда и я буду сменен на посту первого секретаря новосибирского обкома КПРФ. Без содрогания и дрожи в голосе об этом говорю. В свое время Виктор Егорович Кузнецов достойно через это прошел, передав эстафету мне. Придет и мой черед.

– На пленуме новосибирского обкома, комментируя ситуацию в стране, вы обрушились на либералов. Сказали, что они взяли власть в Российской Федерации. То есть, Путин – либерал? Или он не контролирует ситуацию в государстве, где рулят либералы?

– Конституция нашей страны позволяет разнообразным политическим движениям вести агитацию, в том числе и оппозиционным. Но нужно подчеркнуть отличия. КПРФ тоже находится в оппозиции к власти. Мы никогда не поддерживали ельцинские реформы, запрещение компартии, повальную приватизацию государственного сектора экономики, свертывание социальных гарантий. Партия отстаивает свои позиции, в том числе и протестным методом. Но в российском протестном движении есть либеральное крыло, принципы и подходы которого нам чужды. Мы никогда не разделяли взгляды Немцова, Хакамады и Ко. К этому же течению относим и Навального. Его команда ведет борьбу за власть, она жестко оппонировала нам на выборах мэра Новосибирска. Представители этой части политического спектра имеют намерение конкурировать за депутатские мандаты кампанию в Заксобрании Новосибирской области, в горсовете.

– На выборах 2014 года вы объединялись в том числе с людьми либеральных взглядов. Некоторые из них до сих пор работают в мэрии.

– Если вы задаете вопрос мэру, то как глава городской администрации я политической люстрацией не занимаюсь. Но партийный лидер, безусловно, придерживается программных целей, установок КПРФ. Это нормально.

– По вашему ощущению в складывающейся обстановке либеральные оппозиционные силы могут усилить свое представительство во власти к концу этого года?

– Неблагодарное дело заниматься политической ворожбой, стараюсь избегать прогнозов. До сих поря не видел в Новосибирске базы для всплеска либеральных настроений, для либерального ренессанса 1990-х годов. Но динамика изменений в стране стремительная. Особенно в свете событий с коронавирусом, которые могут потянуть за собой экономические, социальные последствия. Время покажет, кто усилится, а кто нет.

– В Новосибирске сформировалась оппозиционная коалиция, которая идет на выборы под флагом протеста против сложившейся системы договоренностей между КПРФ и ЕР. Насколько это серьезные соперники?

– Простых выборов не бывает, нет слабых кандидатов. Идет конкуренция за голоса избирателей. Ко всем соперникам надо относиться серьезно. У меня богатый опыт участия в избирательных кампаниях, меня никогда не подводило правило: всегда держи ухо востро.

Депутатами не становятся случайные люди

– Вы называете КПРФ оппозиционной силой, хотя многие считают, что вместе с ЕР это одна из двух правящих в регионе партий, если брать в расчет влияние в областном центре. Каждая из этих политических структур упрекает другую в использовании административного ресурса. Как вы к этому относитесь?

– У нас в стране действует не двухпартийная, а многопартийная система. В этой системе КПРФ, безусловно, – оппозиционная сила. Наших представителей нет в правительстве, нет большинства в парламенте страны, мы не являемся партией власти. В Новосибирске второй раз победил мэр-коммунист. И при принятии хозяйственных решений на уровне города мы думаем о стабильности политической обстановки – приходится искать консенсус, идти на компромиссы. Хотелось бы выдержать этот курс и дальше. Но у каждой политической структуры на ближайший период свои цели, задачи, разное количество сторонников. Конечно же, говорить о двоевластии нельзя.

– Вопрос к вам как к лидеру КПРФ: есть ощущение, что ЕР применяет на этих выборах административный ресурс?

– Время покажет. Выборы еще не начались.

– Бизнесмены, которые планируют участвовать в выборах, выражают беспокойство. Есть ли гарантии, что в этой кампании интересы партийного лидера КПРФ не возьмут верх над интересами мэра? В том смысле, что глава города по логике придерживается принципа: всем людям, занятым в экономике, надо создать равно благоприятные условия для работы, независимо от того, какую политическую силу они представляют. Но партийный лидер заинтересован в победе «своих» кандидатов и имеет искушение использовать власть мэра, чтобы осложнить жизнь соперникам.

– Что касается меня, то я уже подробно объяснил, что заинтересован в сохранении конструктивного взаимодействия с губернатором. Я сделаю для этого все, что от меня зависит. Насколько я понимаю Андрея Александровича, у него такая же позиция.

– Как следует поступить бизнесмену, который придерживается либеральных взглядов, в конфликте с человеком, имеющим отношение к КПРФ? Предприниматель считает, что депутат от КПРФ по округу, где расположена строительная площадка, «прессует» его, в том числе по политическим мотивам.

– В развитии Новосибирска я руководствуюсь не идеологическими установками, а интересами территории, новосибирцев. Иногда кто-то пытается представить свои частные интересы как общие, тогда неизбежно это выливается в конфликт. Если говорить в целом, в последнее время у нас любая новая стройка вызывает протест. Так сложилось. Это относится и к жилым, и к социальным объектам. Кто-то, безусловно, пытается использовать ситуацию, чтобы обстряпать свои делишки. Где объективно есть проблемы — нужно уметь работать с людьми. Мы оцениваем ситуацию и принимаем решение, исходя из интересов большинства граждан.

Не может судьба бизнесмена, бизнеса решаться политическими функционерами. Это противоречит законодательству, да и в целом не верно.

– Мы говорим о субъективном восприятии человека, который считает, что его притесняют, потому что он выступает против кандидата от КПРФ. Куда ему пойти?

– Есть надзорные органы, прокуратура, арбитраж и так далее.Законодательство обеспечивает богатый набор инструментов.

Выход таких вопросов за пределы правового поля – это нонсенс. Я в своей практике с подобным не сталкивался. Какое отношение имеет политика к конфликту застройщика с жителями, которые не согласны с его планами? Жители идут к депутату. А его задача прежде всего защищать интересы граждан на округе. Они требуют убрать ларек или, наоборот, поставить, добиться строительства детского сада или не допустить строительства жилого дома. Как мэр я всегда уважительно отношусь ко всем запросам депутатов, не важно, какую партию они представляют.

– По спискам КПРФ в горсовет Новосибирска, в областное Заксобрание проходят, в том числе, крупные бизнесмены. В Заксобрании работают Лариса Шашукова, Ирина Диденко. Как партия оценивает их эффективность работы депутатами? В какой степени они лоббируют интересы предприятий, с которыми аффилированы, а в какой, по вашей оценке, смогли добиться результатов в решении задач по поддержке новосибирской экономики в целом?

– Депутатами не становятся случайные люди. Рабочий крестьянин, учитель или бизнесмен – это вторично. Прежде всего, при отборе кандидатов в список мы руководствуемся принципом близости взглядов. Фракция КПРФ в Заксобрании выполняет партийные решения. К работе наших представителей на округах у меня тоже нет претензий. И у партийных организаций нареканий к ним нет, насколько мне известно.

– Первичное отделение КПРФ в поселке Краснообск Новосибирского района поддержало протест против планов компании «Брусника-Сибакадемстрой» построить фабрику железобетонных изделий. Руководитель этой строительной организации – член фракции КПРФ. Как вы прокомментируете этот конфликт?

– Я считаю, ситуация ненормальная. Будем в ней досконально разбираться. Как мэр я знаю, что «Сибакадемстрой» – ответственная организация, которая многое сделала для развития Новосибирска и готова участвовать в развитии Краснообска. Кому это может не нравиться? Мое первое впечатление о происходящем – это может быть результатом недобросовестной конкуренции: возможно, часть наших товарищей попали под чье-то влияние. Есть поручение районному комитету прояснить, что происходит.

– Даже если думские выборы пройдут в 2021 году, подготовка к ним тоже началась. Уже понятно, кого выставит КПРФ на выборы в парламент? Геннадий Зюганов говорил о том, что нужно избегать формирования партийной аристократии, которая сидит в ГД и в Заксобраниях по несколько созывов. Как этот посыл отразится на партийных решениях в Новосибирской области? Вера Ганзя, например, не готова рассуждать о своем будущем, отвечает: «как партия решит».

– Правильно Вера Анатольевна говорит. Не нужно забегать вперед. События развиваются сегодня очень быстро. Не готов называть кандидатуры, но работа идет. Ресурс тех или иных политических деятелей КПРФ– это партийный ресурс. Организация решит, как лучше им распорядиться. В свое время ресурс депутата Госдумы Локтя был направлен на участие в выборах мэра Новосибирска. Это было, прежде всего, партийное решение. Отбор кандидатов – филигранная, ручная работа. Принцип автоматического выдвижения не всегда оправдан. Для нас важнее результат.

– Выделите наиболее острые округа на выборах в Новосибирской области. Куда КПРФ собирается бросить максимум усилий, чтобы провести в горсовет, в Заксобрание как можно больше депутатов?

–Простых выборов не бывает. И эта кампания будет тоже сложной. Особый отпечаток накладывает тот факт, что мэр Новосибирска – коммунист. Но вы пытаетесь свести интригу к соперничеству двух партий. А это сильное упрощение складывающейся ситуации.Партийная палитра в Новосибирске всегда была полифоничной. И в этот раз кандидатов будет много, кандидатов разных.

– «Списочники» горсовета будут баллотироваться теперь по округам? Или по спискам в Заксобрание?

– Готового ответа на этот счет пока нет.

– Новые люди пойдут на выборы от КПРФ в горсовет, в Заксобрание? В партии есть ротация, движение, обновление?

– Выборы –всегда обновление. Выборы 2015 года это доказали. Сейчас в партии много молодых и амбициозных ребят, которые хотят делать, в том числе, политическую карьеру.

– Можете назвать некоторые имена?

– Нужно на выборах удивить соперника. Зачем же я буду раскрывать наши планы? В КПРФ много перспективных людей.

– Так они же вовсю ведут кампанию, соперники о них наверняка знают.

– Кто-то уже ведет. Но комплектование команды кандидатов продолжается.

Борьба со слухами – важная задача мэрии

– Важнейший вопрос к вам, как к политику, эксперту, общественному деятелю. Что в мире происходит?

– Я не врач, не вирусолог. Но хочу напомнить, что в Новосибирске много серьезных специалистов мирового уровня. По оценкам экспертов, вирусы были, есть и будут существовать всегда. Выполнять режим самоизоляции необходимо — это лучшее средство профилактики.

Но меня как мэра беспокоит, как ограничительные меры скажутся на среднем и малом бизнесе. Губернатором принято решение о расширении списка работающих предприятий: промышленность, строительство.

Я серьезно отношусь и к заявлениям педагогов о том, что долгие каникулы и дистанционное обучение могут нанести серьезный удар по качеству среднего образования. Школа – это и учебный процесс, и общение, которое формирует личность. Мы приступили к дистанционной форме образования — не все идет гладко.

Массовую скупку продуктов вообще ставлю в разряд экономических диверсий. Я лично каждый день посещаю магазины, чтобы оценить ситуацию. Контролирую соблюдение норм: не лежат ли в открытом виде хлебобулочные изделия, есть ли возможность элементарно протереть руки дезинфицирующими средствами, соблюдается ли социальная дистанция и так далее.

Делаем все, чтобы обезопасить транспорт. В метрополитене три раза в день проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств. По прибытии с маршрута, перед уходом на маршрут вагоны обрабатываются. То же и с наземным транспортом. Мы приступили к дезинфекции общественных пространств, остановок, магазинов, скверов, парков, предприятий, строек и прочее.

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в РФ, но случаев заражения пока выявлено не много, однако ситуация остается тревожной.

– Мэр Москвы сказал, что регионы не владеют полной картиной.

– Я отвечаю за город. Мы владеем ситуацией и контролируем всех приезжающих, не только из-за рубежа, но и из Москвы и Ленинграда.

– Тем более досадно, по бизнесу наносится колоссальный экономический удар. Есть версии, что произошло?

– Могу высказать только личное предположение. Существует много конспирологических версий. Я сторонник теории о том, что развязана экономическая война. Не надо забывать, что впереди выборы президента США. Основным экономическим конкурентом этой страны в последнее время был Китай. Не лишена основания гипотеза, что мы попали «под огонь» в результате конфликта между двумя державами. Выборы президента США всегда проводились при сопровождении «маленькой победоносной войны».

Это только мнение. Я давно не занимаюсь большой политикой.

– Ситуация сильно скажется на развитии города, если не стабилизируется в ближайшее время.

– Экономические последствия могут быть очень серьёзными.

– Некоторые в панике, ждут развития событий.

– Я, как член штаба по противодействию инфекции, как человек, который отвечает за Новосибирск, слежу, чтобы не было дефицита продуктов. Это задача №1. Задача №2: соблюдение режима дезинфекции. Задача №3: все системы жизнеобеспечения в Новосибирске должны работать устойчиво. Транспорт, водопровод, канализация, электроэнергия и так далее.

В мэрии я издал распоряжение: насморк, температура – уходим с работы. Есть сотрудники, которые решили в этот неблагополучный период съездить в отпуск. Сейчас они на самоизоляции. Уехали на 10 дней, а с работы выпали на месяц. Пишут сообщения, звонят, пытаются руководить дистанционно. Мне это не нравится. Я считаю, власть должна быть на месте и дееспособна. Изоляция власти провоцирует панику у населения.

Борьба со слухами – еще одна важная задача городской администрации.

– Обязательно кто-нибудь расскажет о тысячах тайно заболевших.

– Времена трудные, в чем-то благодатные для размашистых заявлений и спекуляций. Грязное это дело. На подобные действия должно быть наложено табу. Нельзя использовать больных в личных и политических целях. Подобные действия приносят ощутимый вред, могут посеять панику, создать неразбериху.

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