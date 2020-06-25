Консультации «Партии Роста» по конфигурации «тройки» в Заксобрание Новосибирской области затянулись. Лидер партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов на общем собрании членов и сторонников партии «поставил на паузу» анонсированное выдвижение кандидатов на выборы.

Сегодня 25 июня в Новосибирске работает лидер «Партии Роста», бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, с полномочным представителем президента РФ по СФО Сергеем Меняйло и с предпринимательским сообществом. Последним пунктом в плане его визита в город значилось участие в собрании по выдвижению кандидатов от «Партии Роста» на региональные выборы. Перед началом заседания корреспонденту «Континента Сибирь» стало известно, что оглашения списка будущих выдвиженцев от политической организации не состоится.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал: местное отделение «Партии Роста» планирует, что партсписок в региональный парламент возглавит сам Борис Титов. Кроме того, новосибирская организация предполагала, что в «тройку» войдет известный девелопер Александр Бойко.

Сегодня корреспондент «Континента Сибирь» узнал, что Борис Титов проводил в Новосибирске консультации о конфигурации будущего списка. Среди тех, кто встречался с бизнес-омбудсменом был в том числе и медиаменеджер, владелец закрывшегося телепроекта НТН24 Александр Лондон. В руководстве новосибирского отделения ПР не исключают, что его имя появится в будущем списке. Не исключили также, что «тройку» возглавит не Титов, а артист и член «Партии Роста» Сергей Шнуров. Позже на собрании Борис Титов отметил, что в партии идет обсуждение планов Шнурова, но в другом регионе.

«Мы рассматриваем разные варианты «тройки», в том числе, то, что касается моего участия», – сказал Титов.

Борис Титов объявил о предложении «временно приостановить решение по «тройке» еще на несколько дней». По его словам, выбор большой и нужно правильно определиться. Он уточнил, что партия не будет «переворачивать» списки в Новосибирске, вопрос касается только головной части. «Тройки, двойки или даже одиночки. Я серьезно рассматриваю этот вопрос. Сегодня мы посчитали, что на окончательное решение нам нужно условно неделю», – подчеркнул Титов.

На собрании в Новосибирске партийцы избрали одного делегата на общий очный съезд в Москве. Он запланирован на 7 июля. Борис Титов анонсировал переизбрание председателя и руководящих органов партии, а также голосование за новую программу, изменения в партийный Устав. «Мы собираемся идти и пройти в Государственную думу. Делаем все возможное чтобы стать парламентской партией», – констатировал Титов.

Напомним, что ранее 25 июня Борис Титов провел встречу с новосибирским бизнес-сообществом.

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